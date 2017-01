राजनीति और जनता

राजनीति और जनता

सन 2000 में उत्तर प्रदेश का काटकर बनाया गया छोटा-सा प्रदेश उत्तराखंड आज पूरी तरह से राजनीति की भेंट चढ़ गया है। प्रदेश की जनता ने जहां इसके जन्म के समय विकास के सपने संजोए थे, वहां अब वह अपनी पथराई आंखों से केवल विनाश देख रही है। भाजपा और कांग्रेस द्वारा हो रहे राजनीतिक विनाश के चलते उत्तराखंड आज अपनी किशोरावस्था में होते हुए भी हताश व लाचार है। राजनीति और गुटबाजी की ऐसी मार जनता पर पड़ी है कि वह पलायन करने की सोचने लगी है। पलायन आवश्यकता और मजबूरी, दोनों हो गया है। कभी जनता अपने नेताओं पर यह विश्वास करती थी कि वे क्षेत्र में उन्नति और विकास लाएंगे। प्रदेश के युवाओं को रोजगार और बुजुर्गों का जीवन सुरक्षित होगा। मगर नेताओं का कोई ईमान न रहा। यदि उत्तराखंड को बचाना है, तो नेताओं को ओछी राजनीति छोड़नी होगी, तभी ‘मेरा सपना मेरा उत्तराखंड’ साकार होगा।

राखी सजवाण, हरिद्वार, उत्तराखंड चुनाव सुधार की राह

यह सही है कि पिछले कुछ समय से चुनाव प्रक्रिया में लगातार सुधार हो रहा है। तकनीक का उपयोग, प्रचार की तय समय-सीमा और बेहिसाब खर्च पर अंकुश जैसे प्रयासों से आमजन का भला हो रहा है। मगर यदि प्रत्येक दल अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करते समय उनकी उम्र, शैक्षणिक योग्यता, कुल संपत्ति, वार्षिक आय जैसी बातों का भी खुलासा करे, तो निश्चय ही वोटरों को अपना सही प्रतिनिधि चुनने में और ज्यादा मदद मिलेगी। जनता भी अब जानती है कि उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति विकास को गति देगा और उनकी समस्याओं का बेहतर हल निकालेगा।

विजय वशिष्ट मौसम की मार

बदलते मौसम की सबसे ज्यादा मार गरीबों पर ही पड़ती है। हमारे नेतागण यह जरूर कहते हैं कि गरीबों की हरसंभव मदद की जाएगी। उनके लिए रैनबसेरे बनाए जाएंगे। मगर हकीकत में ये तमाम बातें समाचारों की सुर्खियों तक सिमटकर रह जाती हैं। अभी ठंड के हालात में ही हम फुटपाथों पर गरीबों को ठिठुरते हुए देख सकते हैं। उनकी सुध लेने को कोई तैयार नहीं है। क्या समाज में हाशिये पर मौजूद इन लोगों की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। सरकार को इनके लिए ठोस योजनाएं बनानी ही चाहिए।

विजय कुमार धानिया, सिरसपुर, दिल्ली- 42 आर्थिक प्रगति में रुकावट

हम विदेशों में काम करने जाते हैं। वहां जमकर मेहनत करते हैं। अपनी बुद्धि-श्रम का पूरा-पूरा उपयोग करते हैं। कई तरह की मुश्किलें झेलते हैं। लेकिन उफ्फ तक नहीं करते। यदि हम इतनी मेहनत अपने मुल्क में करते, तो आज भारत दुनिया के विकसित देशों में शुमार होता। मगर ऐसा इसलिए नहीं हो सका, क्योंकि हमारे यहां माहौल नहीं है। कामगारों को बेहतर सुविधा नहीं मिलती। समस्या हमारा विदेशी कर्ज लेना भी है, जिस कारण हम आर्थिक रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अधीन हो जाते हैं। यह तस्वीर बदलनी चाहिए।

आनंद मोहन भटनागर, लखनऊ ट्रंप की चुनौती

अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने कई चुनौतियां हैं। उन्हें देश-दुनिया को एक सही दिशा तो देनी ही है, कई ऐसे काम भी करने हैं, जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा अधूरा छोड़ गए हैं। इनमें कुछ ऐसे काम भी हैं, जिनकी मजबूत बुनियाद ओबामा कार्यकाल में रखी गई। दिक्कत यह है कि चुनावी अभियान में ट्रंप ने कई ऐसी बातें कही हैं, जिनसे उनकी सोच व नीतियों को लेकर चिंता उभरती है। यह गलत भी नहीं। मगर हमें ट्रंप पर भरोसा करना चाहिए। वह बहुमत पाकर यहां तक पहुंचे हैं। चुनाव अभियान में आरोप-प्रत्यारोप के बीच यूं ही विरोध के लिए कई बातें कही जाती हैं। उनका बाद में कोई मतलब नहीं होता। ट्रंप ने कहा भी है कि वह वही करेंगे, जो अमेरिकियों के हित में होगा। साफ है कि वह कोई अतिरंजित कदम नहीं उठाएंगे।

मोहित, सेक्टर- 62, नोएडा

