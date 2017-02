इतिहास रचता इसरो

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक साथ 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लांच किया है। कोई भी देश यह कारनामा नहीं कर पाया है, इसलिए इसरो पर सभी देशवासियों को नाज है। यह बताता है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे देश की तकनीकी ज्ञान का भी पता चलता है। एक के बाद दूसरे सफल अभियानों को पूरा करके इसरो दुनिया के तमाम देशों का भरोसा जीत रहा है। तंगहाली के दिनों को पीछे छोड़कर किस तरह सफलता पाई जा सकती है, इसका बड़ा उदाहरण इसरो है। इसरो जैसे संगठन भारत की ताकत हैं।

अर्पिता पाठक न्याय-व्यवस्था पर भरोसा

आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला शशिकला के खिलाफ आया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब शशिकला मुख्यमंत्री पद के करीब पहुंच चुकी थीं। उनका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो चुका था। भ्रष्टाचार के मौजूदा हालात में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जनता के लिए राहत लेकर आया है। आज के समय में लगभग सारे राजनीतिक दल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए जनता उन पर भरोसा नहीं कर पा रही है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने नजीर पेश करके लोगों का भरोसा जीता है। ऐसा लगने लगा है कि यदि न्यायालय की व्यवस्था न हो, तो राजनेता देश को लूट खाएं और कोई भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस फैसले के बाद आम जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत हुआ है। यह विश्वास बना रहे।

बृजेश श्रीवास्तव, गाजियाबाद मुश्किल में शशिकला

तमिलनाडु की सियासत उफान पर है। जयललिता की मौत के बाद राज्य में सत्ता पर काबिज होने की जंग छिड़ गई थी। एक तरफ पनीरसेल्वम थे, तो दूसरी ओर शशिकला। शशिकला ने अपनी चाल चली, तो पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। लेकिन आय से अधिक संपत्ति के एक लंबित मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला शशिकला के खिलाफ गया है। जयललिता की मौत के बाद जो शशिकला राज्य की ‘अम्मा’ बनने के सपने देख रही थीं, वह इस फैसले के बाद सजायाफ्ता हो गई हैं। यह निश्चय ही भ्रष्टाचार में लिप्त सभी नेताओं के लिए एक सबक है। इस फैसले के बाद भ्रष्ट तरीके से पैसे कमाने वाले सभी नेताओं की नींद उड़ गई होगी। अब केंद्र सरकार को चाहिए कि वह बिना कोई देरी किए भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं की जन्मपत्री खोले। फिर चाहे वे नेता केंद्र के हों या राज्य के- देश को लूटने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए।

प्रशांत शर्मा, ढिंडाला यह कैसी दोस्ती

रविवार को कश्मीर के कुलगांव क्षेत्र में पाक समर्थित आतंकवादियों से मुठभेड़ में हमारी सेना के दो जवान शहीद हो गए। मंगलवार की सुबह भी बांडीपोरा जिले के हाजन क्षेत्र में सेना के तीन जवान वीरगति को प्राप्त हुए। इधर, कश्मीर में आतंकी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं और उधर हम कराची साहित्योत्सव में भाग लेने वाली बात को दोनों देशों के बीच ‘दोस्ती का हाथ बढ़ाने’ की पहल कह रहे हैं। क्या साहित्य के उत्सव देश पर मर-मिटने वाले वीर सेनानियों की जिंदगियों से ज्यादा मूल्यवान हैं?

शिबन कृष्ण रैणा, अलवर, राजस्थान जोश में युवा

मतदान को लेकर जागरूकता फैलाने का असर दिखने लगा है। वोटिंग में युवाओं का जोश देखते ही बन रहा। ऐसा लग रहा है कि युवा ही सरकार चुनने का भार उठाए हुए हैं। युवाओं के मुकाबले वृद्ध मतदाता घरों से कम बाहर निकल रहे हैं, मगर महिला मतदाताओं की संख्या भी काफी बढ़ी है। विधानसभा चुनावों को देखकर साफ लगता है कि यदि किसी काम के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, तो उससे काफी फर्क पड़ता है।

हिलाल अकबर, मुरादाबाद

