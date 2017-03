शर्मनाक हार

भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जिस बुरी तरह से पीटा, उससे यह साफ है कि भारतीय खिलाड़ी लापरवाह हो चुके हैं। यही कारण है कि भारत को इतनी बड़ी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। हमारे बल्लेबाजों के लचर खेल ने टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं दिखा, जो ऑस्ट्रेलिया की पैनी गेंदबाजी का सामना कर सके। एक के बाद दूसरे, हमारे सभी खिलाड़ियों ने हथियार डाल दिए। अगले मैच में हमारी टीम पलटवार कर पाताी है या नहीं, यह तो तभी पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यही लग रहा है कि कहीं भारत अपनी ही चाल में फंसकर न रह जाए।

कैसे मिटे कुपोषण

भारत की आबादी का एक करीब तिहाई हिस्सा आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन को मजबूर है। ऐसे में, कुपोषण का खात्मा कैसे हो? वैसे कुपोषण के लिए कई तरह के कारक जिम्मेदार हैं। मसलन, पोषण कार्यक्रमों का उचित तरीके से क्रियान्वयन न हो पाना, हमारी सरकारों द्वारा गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन को संजीदगी से न लेना और मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण असरकारी कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार आदि। हर साल करीब पांच करोड़ टन अनाज गोदामों में सड़ जाता है, पर न किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिलता है और न जरूरतमंदों को अनाज नसीब हो पाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनाज यूं सड़ने की खबरों का संज्ञान लेते हुए एक बार पूछा था कि सरकार इसे गरीबों में क्यों नहीं बांट देती, लेकिन वह इसका कोई संतोषजनक जवाब न दे सकी। सवाल यह है कि आखिर हमारी सरकारें जरूरतमंदों के प्रति इतनी उदासीन क्यों हैं? प्रक्रिया को इतना आसान क्यों नहीं बनाया जाता कि गरीब तक अनाज आसानी से पहुंच सके?

राष्ट्रवाद का नशा

गुरमेहर कौर अपने पुश्तैनी घर लौट गई हैं। उन्होंने जो संजीदा सवाल उठाया था, उसे कुछ शरारती लोगों ने गलत मोड़ दे दिया। आखिर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम पड़ोसी चुन नहीं सकते, तो उसके साथ हमेशा दुश्मनी के मोड में भी नहीं रह सकते। बातचीत करनी पड़ेगी। आपको अदावत की मुद्रा एक न एक दिन छोड़नी पड़ेगी। दुर्भाग्य यह है कि राष्ट्रवाद के नकली ठेकेदारों ने इंसानी लाशों पर अपनी सत्ता की सीढ़ी खड़ी कर रखी है। वे जानते हैं कि जैसे ही लोगों ने इंसानी जान की कीमत को महत्व देना शुरू कर दिया, तो वे रोटी, कपड़ा, मकान के बुनियादी सवाल उठाएंगे, जिनका जवाब सत्ता के पास नहीं है। इसलिए राष्ट्रवाद के आभासी अफीम से देशवासियों को मदहोश बनाए रखो और अपने वारे-न्यारे करते रहो। सत्ता किसी भी दल की हो, उसका चरित्र यही है कि जनता का ध्यान असली मसलों से दूर ही रहे। पिता के स्नेह से वंचित गुरमेहर का दर्द न समझने वाले मूर्खों ने उनकी देशभक्ति को सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन इस देश के ताने-बाने में ही कुछ ऐसा है कि पाखंडी खुद अपनी कथनी से बेपरदा हो जाते हैं। यही कारण है कि अब गुरमेहर कौर के प्रति जनता के समर्थन को देखते हुए उन्होंने अपना रुख बदल लिया है। लेकिन ऐसे मौकापरस्त लोगों के खिलाफ खुलकर बोलने का हौसला टूटने नहीं देना चाहिए, वरना हम भी पाकिस्तान जैसा कट्टर देश बन जाएंगे।

वोट का महत्व

चुनावी यज्ञ में सभी को अपना वोट देने का संकल्प लेना होगा। वोट देना हम सभी का कर्तव्य है। एक शिक्षित और विकास को प्रमुखता देने वाले प्रत्याशी को वोट देकर हम अपने प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। झूठे चुनावी वादों के मोह से बचना बहुत जरूरी है। इस बात का भी ध्यान रखें, तो बेहतर होगा कि प्रत्याशी की छवि अच्छी हो। पर ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव तभी होगा, जब वोट डालेंगे।

राजेश कुमार खरवार, चंदौली

