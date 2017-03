खोखले दावे

First Published:29-03-2017 01:03:36 AM Last Updated:29-03-2017 01:03:36 AM

दिल्ली में कुछ ही दिनों में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां इसकी तैयारियों में जुट गई हैं। सभी विकास-कार्य के नए-नए दावे लेकर जनता के सामने उपस्थित हो रहे हैं। मगर हकीकत वह नहीं है, जिसके दावे नेता लोग कर रहे हैं। दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं, जहां पर साफ-सफाई बिल्कुल नहीं है। लोगों को आज तक केवल आश्वासन मिलता रहा है, जो समय के साथ निराशा में बदल चुका है। दिल्ली आज प्रदूषण, गंदगी, स्वच्छ पेयजल की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रही है। नेताओं को ऐसे पिछड़े इलाके तभी याद आते हैं, जब वहां पर चुनाव होने होते हैं। फिर बाद में वे उसे सिरे से भूल जाते हैं। ऐसे में, कष्ट आम जनता को ही झेलना पड़ता है। दिल्ली एमसीडी के इतिहास में कई पार्टियां आईं और गईं, मगर उन सबमें एक बात सामान्य रही कि सभी ने जनता से विकास को प्राथमिकता देने के वायदे करके विकास से ही समझौता कर लिया।

श्रीराम, रावता मोड़, नई दिल्ली योगी के सराहनीय फैसले

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ताबड़तोड़ एक के बाद दूसरे ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख है, गैर-कानूनी रूप से चल रहे बूचड़खानों को बंद करना। हालांकि यह काम भाजपा के घोषणापत्र का एक हिस्सा भी है, जिसे राज्य सरकार पूरा करने में जुटी है। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला है, लड़कियों की सुरक्षा के मद्देनजर एंटी रोमियो टीम का गठन। यह टीम मनचलों पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है। मगर कुछ जगहों से ऐसी शिकायतें भी आई हैं कि यह टीम बेवजह बच्चों को परेशान कर रही है। कहीं खेलते, तो कहीं शॉपिंग करते बच्चों को पुलिस कोतवाली ले गई। ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ की सरकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि इस तरह की छूट कहीं सरकार को उल्टा न पड़ जाए?

प्रदीप कुमार तिवारी, ग्रेटर नोएडा जिम्मेदारी या बोझ

आजकल यह देखने में आ रहा है कि हमारे समाज के कुछ पढ़े-लिखे नौकरी-पेशा लोग सोशल मीडिया पर तो समाज-सेवा की बड़ी-बड़ी बातें किया करते हैं, मगर हकीकत में वे न तो खुद बरसों से अपने माता-पिता से मिलने गांव गए हैं, और न ही वे फोन करके उनकी खैर-खबर लेते हैं; पैसा भेजकर आर्थिक मदद करना तो दूर की बात है। और जब कभी माता-पिता उनकी खोज-खबर लेने के लिए फोन करते हैं, तो वे उनसे दुखद व्यवहार करते हैं। शहर में अपने परिवार के साथ रहना और उसमें लीन हो जाना कोई बुरी बात नहीं है। किंतु हमें यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि गांव में रह रहे हमारे मां-बाप ने हमें कैसे इस लायक बनाया है, इसलिए उनके प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन हमारी नैतिक जवाबदेही है। अगर यह सोच आज की पीढ़ी अपना ले, तो बुजुर्गों की समस्याओं का बहुत हद तक समाधान हो जाएगा।

राजेश मीना दौसा

जीटीबी अस्पताल, दिल्ली अब पछताए होत क्या

उत्तर प्रदेश की सत्ता जब से योगी आदित्यनाथ के हाथों में पहुंची है, तब से उत्तर प्रदेश में नई-नई पहल परवान चढ़ने लगी है। योगी सरकार से हर सुबह एक नई खबर मिलती है, जो प्रदेश की जनता के हित के साथ ही सभी वर्गों के लिए फायदेमंद होती है। आम जनता और योगी सरकार के बीच बनते इस तालमेल को अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सहन नहीं कर पा रहे हैं। वह अब अपने शासनकाल की कमियों को राज्य के कर्मचारियों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा है कि ‘हमें नहीं पता था कि हमारे कर्मचारी इतनी अच्छी तरह से झाड़ू लगा लेते हैं’। उनसे कोई यह पूछे कि आपको पता क्या था? अब इधर-उधर की बातों से जनता को उलझाने में लगे हैं। अखिलेश पर यह कहावत सटीक बैठती है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।

आकाश कुमार, अमरपुर, मेरठ

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web