कठिन डगर

First Published:21-03-2017 09:57:32 PM

योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी के साथ ही भाजपा ने 2019 के आम चुनाव के लिए अपनी दिशा और एजेंडा भले तय कर लिया हो, पर नए मुख्यमंत्री के लिए चुनौतियां भी कम नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ की जैसी छवि रही है, वह प्रधानमंत्री मोदी के ‘सबका साथ सबका विकास’ से शायद ही मेल खाती है। ऐसे में, प्रधानमंत्री का सबको साथ लेकर चलने का नारा जमीन पर कितना उतर पाएगा? इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में गरीब, किसान, लघु उद्यमी, बेरोजगार नौजवान, महिलाएं- इन सबकी आशाएं व अपेक्षाएं भाजपा से हैं। साफ है कि मोदी का ‘न्यू इंडिया’ का सपना ‘न्यू यूपी’ के बिना साकार नहीं हो सकता। ऐसे में, महज दो साल में नई सरकार इन उम्मीदों को भला कैसे पूरा कर पाएगी? हालांकि भरोसा तो यही है कि नए मुख्यमंत्री जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे।

अनुपमा अग्रवाल, अलीगढ़ कांग्रेसी व्यवस्था

उत्तर प्रदेश में नई सरकार के आते ही स्पष्ट हो गया है कि वहां सिर्फ नाम बदले हैं, बाकी परंपराएं कांग्रेस की तरह ही हैं। सरकार भले ही योगी आदित्यनाथ की है, लेकिन कमान प्रधानमंत्री के हाथों में होगी। इसी तरह, विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, पर साफ है कि यह सब कुछ दिल्ली में तय हो रहा है। यानी मुख्यमंत्री पर परोक्ष रूप से लगाम लगा रहेगा। हो सकता है कि आगामी आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के महत्व को देखकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी बहुत सतर्क हो गई हो। इसलिए देखने वाली बात होगी कि आगामी दो वर्षों में इस राज्य में क्या कुछ बदलता है?

जगदीश त्यागी आरक्षण की आग

स्वतंत्र भारत का संविधान बनाते समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दबे-कुचले वर्गों के प्रति असमानता को दूर करने के लिए आरक्षण-व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसी की बदौलत इन वर्गों के होनहार बच्चों को अच्छे स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने का अवसर प्राप्त हुआ। मगर धीरे-धीरे इस आरक्षण की व्यवस्था में भ्रष्टाचार भी पनपने लगा। इसका लोग बेजा फायदा उठाने लगे। क्या इस तरह के आरक्षण से भारत एक विकसित देश बन पाएगा? आरक्षण की यह समस्या आगे चलकर नासूर न बने, इसलिए हमें पहले ही इसे लेकर गंभीर हो जाना चाहिए। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि उचित लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिले।

शालिनी नेगी, बदरपुर, नई दिल्ली अपराधियों की पहुंच

सुप्रीम कोर्ट के माननीय प्रधान न्यायाधीश का यह कहना सच है कि जो जितना बड़ा अपराधी होता है, उसकी उतनी ऊंची पहुंच होती है। प्रधान न्यायाधीश ने जो कुछ कहा है कि उसे सभी लोग लंबे समय से जानते हैं और अनुभव भी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब खुद न्यायाधीश महोदय पूरी स्थिति जान व समझ रहे हैं, तो क्या वह ऐसी कोई पहल नहीं कर सकते कि अपराधियों को यह सुविधा किसी भी कीमत पर न मिले? हो सकता है कि वह भी नियमों में बंधे हों। मगर यदि वह इस दिशा में अपने तईं कुछ ठोस काम करने में सफल रहें, तो इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा।

पी आर भट्ट, टिहरी बस दो रास्ते

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की शर्मनाक हार के बाद अखिलेश यादव के पास दो रास्ते ही दिखते हैं। पहला यह कि वह पार्टी को पुराने रूप में ले आएं। मुलायम सिंह को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हुए हार की ठीकरा गठबंधन पर फोड़ दें। दूसरी राह यह है कि पारिवारिक मतभेद को वह इसी रूप में बहाल रखें और गांधी परिवार का वर्चस्व स्वीकार करते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी करें।

अरविंद कुमार अग्रवाल

