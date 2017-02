हौसला बढ़ाया पीएम ने

हौसला बढ़ाया पीएम ने

First Published:31-01-2017 11:32:25 PM Last Updated:31-01-2017 11:32:25 PM

हमारे देश में न जाने कितने वर्षों से परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन अब सत्ता-शीर्ष पर बैठे प्रधानमंत्री जी ने एक नई परंपरा शुरू की है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी ‘मन की बात’ के माध्यम से उन्होंने परीक्षार्थियों का हौसला बढ़ाया था, जिसका परीक्षार्थियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस साल भी अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों ने एक साल में जो मेहनत की है, उसे उजागर करने के लिए परीक्षा को एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अधिक स्कोर करने के लिए शॉर्टकट का सहारा न लें। परीक्षाएं विद्यार्थी के जीवन में ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास बढ़ाने का माध्यम बनें, न कि केवल किताबी ज्ञान को ढोने वाला मात्र एक मनुष्य बनकर वे रह जाएं। हमारे यहां अंकों के आधार पर ही विधार्थियों का आकलन होता है, जबकि परीक्षाएं जीवन में एक पड़ाव हैं, न कि मंजिल। परीक्षाओं के लिए चिंता कम, चिंतन करने की जरूरत है। हमें विश्वास है कि अब शिक्षा-नीति में सही और सार्थक बदलाव होंगे और वे दिन भी आएंगे, जब परीक्षा एक उत्सव का अवसर होगी।

सौरभ त्यागी, बुराड़ी केजरीवाल से शिकायत

दिल्ली को उसके तकदीर के हवाले छोड़कर अरविंद केजरीवाल पंजाब में सरकार बनाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। दिल्ली की बदहाल सड़कें, गंदगी चीख-चीखकर बता रही हैं कि दिल्ली के लोगों ने शीला दीक्षित जैसी कुशल प्रशासक को हराकर कितनी बड़ी भूल की थी। अब एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं। यह सही वक्त है अपनी गलती सुधारने का।

विद्या गुप्ता, दादादेव मंदिर रोड, पालम गांव, दिल्ली उसको चुनें जो आपकी सुने

कोई लैपटॉप देने वाला है, तो कभी स्मार्टफोन, कोई तो यह भी बोल रहा है कि हमें जिताओ, कैश देंगे। कोई पार्टी या नेता विकास को मुद्दा नहीं बना रहा, न ही रोजगार के अवसर के लिए कोई ठोस बात कर रहा है। यूपी पुलिस में देश में सबसे ज्यादा करीब डेढ़ लाख पद रिक्त हैं, पर इसमें भर्ती करने को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आईटीआई खुलीं, पर वहां अनुदेशकों की कमी है। हर सरकारी विभाग में कर्मचारियों की कमी। पता नहीं लगता कि ये पार्टियां आखिर चाहती क्या हैं? इसलिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम करने की ठोस रूपरेखा बताने वाले उम्मीदवार को ही वोट देना चाहिए। पार्टी के चक्कर में हमने कई बार धोखे खाए हैं।

फिरोज अली, शाहजहांपुर जिम्मेदारी वोटर की

उत्तर प्रदेश का चुनाव मतदाताओं की ही असली परीक्षा है, क्योंकि आज के माहौल में यूपी चुनाव पूरी तरह से खुला हुआ है, जिसमें कोई भी पार्टी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नहीं है और हार-जीत की आशंका भरी बौखलाहट में सारे राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने के लिए लैपटॉप, मोबाइल छोड़ उससे भी आगे अब दूध, घी, चावल, दाल, अनाज, ब्रेड, कपड़े मुफ्त में बांटने की बात करने लगे हैं और इस बात का जवाब किसी दल या नेता के पास नहीं है कि इस दान-पुण्य का बोझ कौन उठाएगा?

शाजिया खान, खैरनगर, मेरठ पांच साल बाद खिताब

रोजर फेडरर ने राफेल नडाल को हराकर ऑस्टे्रलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। ऐसे तो फेडरर का यह 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, मगर यह बहुत खास है। ऐसा इसलिए, क्योंकि कुल पांच साल बाद फेडरर ने यह खिताब जीता है। पिछले पांच वर्षों में फेडरर के खराब प्रदर्शन को देखकर टेनिस जगत में उनके करियर का अंत मान लिया गया था। हालांकि यह बात बिल्कुल सही है कि इनके खराब प्रदर्शन के पीछे इनका लगातार चोटिल होना एक प्रमुख कारण रहा। अब इस जुझारू खिलाड़ी ने दुनिया को दिखा दिया है कि क्यों वह एक महान खिलाड़ी हैं?

नितीश कुमार, आईआईएमसी, दिल्ली

