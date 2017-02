जागरूक होते मतदाता

First Published:08-02-2017 12:12:33 AM Last Updated:08-02-2017 12:12:33 AM

पिछले कुछ विधानसभा चुनावों से मतदाताओं की जागरूकता साफ नजर आ रही है। पंजाब में 75 फीसदी, तो गोवा में 80 फीसदी से अधिक मतदान हुआ है। साफ है कि अब जनता लोकतंत्र के अपने इस सबसे बड़े अधिकार का उपयोग करना सीख गई है। पहले ज्यादातर लोग चुनाव वाले दिन को अवकाश का दिन समझते थे और मतदान से कन्नी काटते थे। मगर अब समय बदल चुका है। मतदाता यह जान गया है कि देश-निर्माण में उसका भी बड़ा योगदान है। निश्चित रूप से इस बदलाव के लिए चुनाव आयोग बधाई का पात्र है। हालांकि, धन्यवाद स्वयंसेवी संगठनों को भी कहना चाहिए, जिन्होंने मतदाताओं को जागरूक बनाने में भरपूर मदद की।

बृजेश श्रीवास्तव, गाजियाबाद दिलचस्प मोड़ पर तमिलनाडु

तमिलनाडु में शशिकला को भले ही विधायकों ने अपना नेता चुन लिया हो और वह मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन उन्हें अनेक मुश्किलों का सामना करना होगा। इसका एक बड़ा कारण सूबे के राजनीतिक माहौल का ठीक न होना है। उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला भी चल रहा है। इतना ही नहीं, महज एक हफ्ते के भीतर उन्हें राज्य का बजट भी पेश करना है। उन्हें अल्पसंख्यकों खासतौर से मुस्लिमों और ईसाइयों के बीच, जो वहां की जनसंख्या का बीस प्रतिशत हैं, भी समन्वय स्थापित करना होगा। सच यही है कि जयललिता की तरह शशिकला कोई करिश्माई नेता नहीं हैं। उन पर आम लोग क्या, पार्टी कार्यकर्ता भी भरोसा नहीं कर पा रहे।

नवीनचन्द्र तिवारी, रोहिणी, दिल्ली ठगों से सावधान

उत्तर भारत में सबसे बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। इसमें करीब सात लाख लोगों से लगभग 3,700 करोड़ रुपये की ठगी हुई है। यह सोचने वाली बात है कि केंद्र व राज्य सरकार को भनक भी न लगी और इतना बड़ा रैकेट इतने दिनों से चलता रहा। वैसे जरूरत आम जनता को भी जागरूक करने की है। पूरी जानकारी प्राप्त करके ही निवेश किया जाना चाहिए। अगर आम जनता जागरूक नहीं होगी, तो उसे सिवाय ठगी और तकलीफ के कुछ हाथ नहीं लगेगा।

प्रदीप कुमार तिवारी, ग्रेटर नोएडा सहारा मुफ्त का

इस बार नेताओं के पास वोट पाने का कोई ठोस मुद्दा नहीं है। शायद इसीलिए वे उत्तर प्रदेश में ‘मुफ्त’ का सहारा ले रहे हैं। ज्यों-ज्यों चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है, एक-दूसरे दल पर कीचड़ कहीं ज्यादा उछाले जा रहे हैं। इस बीच, जनता को लुभाने के लिए कोई दल मुफ्त में लैपटॉप, डाटा व बिजली कनेक्शन देने की बात कर रहा है, तो कोई स्मार्टफोन आदि। किसानों की कर्ज माफी, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, मकान देने जैसी बातें भी हो रही हैं। दुखद है कि कोई भी रोजगार बढ़ाने या देने की बात नहीं कर रहा है। नेता भी यह जान गए हैं कि अब गरीबी-महंगाई से मुक्ति नहीं, बल्कि मुफ्तखोरी जनता के लिए जरूरी है। यह तस्वीर बदलनी चाहिए। विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़े जाने चाहिए और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी कैसे पहुंचे, इसकी कोशिश की जानी चाहिए। मगर लगता है कि ये सब बातें हमारे राजनीतिक दलों की प्राथमिकता में नहीं हैं।

राकेश कौशिक

नानौता, सहारनपुर चारों ओर शोर

राष्ट्रीय राजधानी होने के बावजूद दिल्ली आज कर्कश शोर में इस कदर डूबी है कि इससे मुक्ति असंभव लग रही है। यातायात का शोर, प्रेशर हॉर्न का शोर, साइलेंसर तोड़कर बाइक चलाने का शोर, शादी-ब्याह और पार्टियों में पटाखों का शोर, लाउड स्पीकर का शोर यानी चारों तरफ शोर ही शोर। ये शोर अधिकतर कथित शिक्षित लोगों द्वारा किए जाते हैं। इस कारण दूसरों को कितनी परेशानी होती है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। यह कैसा समाज हम रच रहे हैं?

सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी, दिल्ली

