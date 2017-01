साइबर सुरक्षा की जरूरत

देश में डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहा है। इस भुगतान के नए-नए एप लगातार आ रहे हैं, लेकिन यूजर्स का डाटा लगातार खतरे में है। भारत में किसी भी वॉलेट और मोबाइल बैंकिंग एप में हार्डवेयर के स्तर पर सुरक्षा तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये एप पूर्ण रूप से एंड्रॉयड पर काम करते हैं, जिससे इनका पासवर्ड कॉपी करना बेहद आसान है। दूसरी तरफ, देश में चल रहे ज्यादातर एटीएम विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम से चल रहे हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इसे साल 2014 से ही अपडेट करना बंद कर दिया है। मतलब साफ है कि देश में साइबर सुरक्षा के साथ समझौता किया जा रहा है। सभी बैंकों को इस तरफ तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

सौरभ त्यागी, बाबा कॉलोनी, बुराड़ी

mailtosaurabhtyagi@gmail.com साख को लगा बट्टा

आरबीआई की देश ही नहीं, पूरी दुनिया में काफी प्रतिष्ठा थी। लेकिन नोटबंदी के मामले में उसकी भूमिका निहायत शर्मनाक कही जाएगी। देश के इतने बड़े वित्तीय मामले में इस स्वायत्त संस्था ने प्रधानमंत्री की जिद के आगे घुटने टेककर पूरे देश को आर्थिक झंझावात के मुहाने पर खड़ा कर दिया? आरबीआई ने खुद कबूल किया है कि सरकार ने एक दिन पहले उसे बड़े नोट बंद करने के फैसले की सूचना दी थी। देश को गुमराह करने, सौ से ज्यादा बेकसूर लोगों को मौत के मुंह में धकेलने और भारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए क्यों न आरबीआई गवर्नर के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई की जाए? आरबीआई गवर्नर अगर स्वेच्छा से अपना पद नहीं त्यागते, तो उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की जाए। रघुराम राजन के खिलाफ विषवमन करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी अब कहां हैं?

रमन सूर्यवंशी, पटपड़गंज, दिल्ली अंधभक्ति हानिकारक

किसी भी नेता का समर्थन करना या न करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का सांविधानिक मौलिक अधिकार है और यह अधिकार स्वस्थ लोकतंत्र का आधार भी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों की नीतिगत आलोचनाएं लोकतंत्र को मजबूत करती हैं। लेकिन किसी सत्ताधारी को अवतारी पुरुष कहकर उसकी गलत नीतियों को अंधभक्ति से स्वीकार करने से वह नेता तानाशाही की राह पकड़ लेता है। यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। विदेशी भूमि पर भारतीय जनमानस को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती सरकारों के साथ भारतीय जनता को ही चोर-बेईमान और गरीबों का हक मारने वाला कहने से कोई व्यक्ति स्वयं ईमानदार नहीं हो जाता, जबकि उसकी खुद की नीतियां संदेह के घेरे में हों। पहले कहा गया कि रिजर्व बैंक के परामर्श पर नोटबंदी का निर्णय हुआ, अब खुलासा हुआ है कि एक व्यक्ति की जिद के आगे पूर्ण स्वायत्त संस्था ने घुटने टेक दिए। यदि किसी व्यक्ति विशेष को ही सारे नीतिगत फैसले लेने का अधिकार है, तो फिर संसद का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। फिर काहे का लोकतंत्र और तानाशाही किसे कहें?

मनोज दुबलिश, मेरठ

drmanojdublish@gmail.com

नोटबंदी का हासिल

जनता में अपनी अच्छी छवि बनाने के दो रास्ते होते हैं। एक- लंबा, कठिन व स्थायी मार्ग। दूसरा- छोटा, सरल व अस्थायी मार्ग। मोदीजी को पहला मार्ग अपनाने के लिए, महंगाई कम करनी पड़ती, बेरोजगारी दूर करनी पड़ती, निर्यात को बढ़ावा देना पड़ता, गरीबी दूर करनी पड़ती, जिनमें वह सफल नहीं हो पाते। इसलिए उन्होंने काले धन के नाम पर नोटबंदी जैसा सरल मार्ग अपनाया। इससे जनता से अस्थायी वाहवाही तो मिली, पर सकारात्मक परिणाम नहीं मिले। आम जनता को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। व्यापार को भी धक्का लगा। नए नोटों की कालाबाजारी तक हुई। जनता आज भी नोटबंदी से हुई परेशानियों से उबर नहीं पाई है। अधिकांश एटीएम अब तक बंद पड़े हैं, जबकि काले धन के खिलाफ की गई कार्रवाई का परिणाम वही ढाक के तीन पात दिख रहा है।

दिनेश कुमार सिसोदिया, मेरठ

dineshsisodia9@gmail.com



