शर्मसार हुई मानवता

कुछ ही दिनों पहले की बात है। कर्नाटक में बस दुर्घटना के कारण एक लड़के के शरीर का आधा हिस्सा बस के नीचे फंस गया। वह करीब 25 मिनट तक तड़पता रहा और लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा, मगर बेरहम लोग मदद करने की बजाय उसका वीडियो बनाते रहे। आखिरकार वह मौत के मुंह में चला गया। आखिर क्या हो गया है हम सबको? कहां चली गई है हमारी सारी मानवता? उस बेबस लड़के का वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी था कि उसे वहां से निकालकर अस्पताल पहुंचाना? जनता के इस प्रकार के कृत्य दिल दुखाते हैं।

राजेंद्र सिंह रावत, न्याय खंड-2, इंदिरापुरम, गाजियाबाद

यह बात गुरमेहर की नहीं है, यह बात इस देश के आम नागरिकों की है। जब कोई आम भारतीय पाकिस्तानी नागरिकों के हित में किसी किस्म की बात करता है, तो उसे राष्ट्र-विरोधी मान लिया जाता है। भले ही उस बात में शांति की या युद्ध न करने की अपील की गई हो। लेकिन यदि कोई सत्ताधारी पाकिस्तान के साथ शांति-वार्ता करे, तो इसे उसकी देशभक्ति माना जाता है। गुरमेहर ने शांति की बात कर दी, तो वह गुनहगार करार दे दी गईं। देश का कोई बड़ा नेता पाकिस्तान जाए, वहां के प्रधानमंत्री व अन्य नेताओं से मिले, बातचीत करे, उन्हें उपहार दे और उनसे उपहार कबूले, उनके परोसे लजीज पकवान खाए, तो यह सब देशभक्ति में गिना जाएगा। आम नागरिक अपनी बात रखे, तो वह राष्ट्र-विरोधी। वाह रे देशप्रेम! तेरे क्या कहने। अगर देशभक्ति का यही पैमाना रहा, तो सिर्फ नेताओं, खिलाड़ियों, अभिनेताओं को ही पाकिस्तान जाने और पाकिस्तानियों से संवाद का अधिकार होगा। यदि कोई आम नागरिक शांति की बात करेगा और पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए ट्विट करेगा, तो उसे राष्ट्र-विरोधी माना जाएगा। इस गंदी राजनीति का अब अंत होना चाहिए।

बेकार न जाए कुर्बानी

कश्मीर में आए दिन हमारे जवान आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं, किंतु सरकार पाकिस्तान के खिलाफ समुचित कार्रवाई नहीं करती। अभी कुछ दिनों पूर्व ही एक मेजर और तीन जवान बांदीपोरा व कूपवाड़ा में शहीद हो गए। इस प्रकार बिना युद्ध के ही हमारे वीर सैनिक मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब होता नजर आ रहा है। हमारे सेना प्रमुख ने ठीक ही कहा है कि आगे से आतंकरोधी अभियानों में बाधा डालने वालों और कश्मीर में पाकिस्तान या आईएस के झंडे लहराने वालों को भी आतंकवादी मानकर उनके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह सेना प्रमुख का समर्थन करे और यदि पाकिस्तान शीघ्र रास्ते पर नहीं आता, तो सीधे युद्ध द्वारा उसे सबक सिखाया जाए। हमारे जवानों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए।

जयदयाल सचदेव, सेक्टर-62, नोएडा, उत्तर प्रदेश

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता संभालते ही दो बडे़ वादे तुरंत पूरे कर दिए- बिजली बिल में रियायत देने और मुफ्त में पानी की व्यवस्था करने का वादा। लेकिन क्या सिर्फ दो काम पूरे पांच वर्ष की जमानत दे सकते हैं? अब तो लगता है कि दिल्ली सरकार के पास विकास के काम के लिए पैसे ही नहीं हैं। शायद इसीलिए वह मोदी सरकार से झगड़ा मोल लेती है, ताकि जनता का ध्यान बंटा रहे। शीला दीक्षित सरकार ने जितनी सड़कें बनवाईं और जितने पुल बनवाए, उसके जाने के बाद केजरीवाल सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं किया। पिछले एक साल से तो मुख्यमंत्री पंजाब में अपनी सरकार बनवाने में ही जुटे रहे, अगले साल गुजरात में जुट जाएंगे। क्या दिल्ली की जनता ने उन्हें इसीलिए इतना विशाल बहुमत दिया था? अब तो लगता है कि शीला सचमुच सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री थीं। उन्होंने दिल्ली को शानदार इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया।

रत्नेश कुमार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली- 92

