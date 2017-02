विवादों का सागर

First Published:13-02-2017 10:05:37 PM Last Updated:13-02-2017 10:05:37 PM

विवादों का सागर

प्राकृतिक संसाधनों से भरे दक्षिण चीन सागर पर उसके निकट का हर देश अपना हक जताता है। सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक फैले इस सागर के तट पर वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, सिंगापुर, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश बसे हैं। इस सागर का प्राकृतिक संसाधन कितना महत्वपूर्ण है कि चीन ने अपने खिलाफ गए अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले तक को मानने से इनकार कर दिया है। अमेरिका चूंकि चीन के खिलाफ है, इसलिए वह जापान के साथ मिलकर चीन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इस कारण विश्व की महाशक्तियां अब एक-दूसरे को टकराने को तैयार दिख रही हैं। अगर यह टकराव बढ़ता है, तो वह संभवत: तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले लेगा। ऐसे में, उम्मीद यही करनी चाहिए कि चीन हालात की गंभीरता को समझते हुए अदालत के फैसले का सम्मान करेगा और किस भी टकराव से बचेगा।

बरूणाभ जनता की सुनें

चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे चुनाव प्रचार भी चरम पर पहुंच रहे हैं। सभी पार्टी अपने कामों को गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन अगर उत्तराखंड का हाल देखें, तो स्थिति जस के तस बनी हुई है। ऐसे में जनता विश्वास करे तो किस पर? चाहे वह प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार, किसी ने यहां की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। जिस तरह तमाम नेतागण चुनाव के समय घर-घर जाकर बड़े-बड़े वायदे करते हैं, वैसे ही अगर चुनाव जीतने के बाद भी हमारे प्रतिनिधि आते, तो शायद जनता का दुख-दर्द कम होता। मगर अफसोस! जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। जनता इस बार ऐसा प्रतिनिधि चुने, जो उसकी सुने।

उपेन्द्र सिंह, देहरादून, उत्तराखंड एक सच यह भी

एक कहावत है कि जिस देश में जितने ज्यादा भिखारी होते हैं, वह देश उतना ही ज्यादा पिछड़ा माना जाता है। अपने देश का हाल ऐसा ही है। यहां हर बड़े चौराहों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और सार्वजनिक वाहनों में भीखारियों को देखा जा सकता है। भयावह यह है कि इस काम में छोटे-छोटे बच्चे भी शामिल हैं। कहने के लिए, तो देश में सामाजिक कल्याण के नाम पर अनेक योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन उनमें इस वर्ग का नामलेवा कोई नहीं है। इन उपेक्षित वर्गों को किनारे करके हम किस वैश्विक पहचान की तरफ बढ़ रहे हैं?

धीरज कुमार, बिहूनी, हापुड़ वाह मुलायम जी

कभी कहते रहे कि समाजवादी पार्टी मेरी है, अखिलेश की नहीं, और साइकिल चुनाव चिह्न हासिल करने के लिए बेटे को चुनाव आयोग तक खींच लिया, तो कभी कहा कि विवाद पारिवारिक नहीं, बल्कि राजनीतिक है। कभी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने पर ऐतराज जताया, तो कभी उसी गठबंधन के पक्ष में प्रचार करने चुनावी मैदान में उतर गए। इस तरह के द्वंद्व का नतीजा यह हुआ कि मुलायम सिंह यादव की विश्वसनीयता ही दांव पर लग गई। वाह मुलायम जी वाह, आपका भी जवाब नहीं।

महेश नेनावा, इंदौर, मध्य प्रदेश बयानवीर नेता

उत्तर प्रदेश सहित देश के पांच राज्यों का विधानसभा चुनाव सियासी नजर से काफी महत्वपूर्ण है। मगर इसमें नेताओं के ‘बयानों’ का भी अध्ययन हो, क्योंकि ये भी काफी मजेदार हो चले हैं। मसलन लखनऊ में अखिलेश और राहुल की साझा प्रेस कांफ्रेंस में कहा गया कि यह दो युवाओं का गठजोड़ है, किसी कुनबे का नहीं। फिर कुछ ही मिनट बाद मायावती सामने आ गईं कि इन लोगों की नाटकबाजी जनता समझ गई है, आज भी बसपा ही नंबर वन रहेगी। समय कुछ और ही बीते थे कि प्रधानमंत्री एक रैली में सामने आए और कहा- अखिलेश जी कहते हैं काम बोलता है, यहां तो इनके कारनामें बोल रहे हैं। अब इन बयानों का जनता पर क्या असर होता है, यह जनता ही जाने!

घनश्याम जी बैरागी, भिलाई, छत्तीसगढ़

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web