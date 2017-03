आपत्तिजनक आचरण

First Published:27-03-2017 11:11:53 PM

आपत्तिजनक आचरण

महाराष्ट्र के शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड ने जिस प्रकार एअर इंडिया के कर्मचारी पर हमला किया, वह वास्तव में बहुत घृणित है। ऐसी हरकत की अपेक्षा देश के किसी भी व्यक्ति से नहीं की जा सकती, फिर चाहे वह खास आदमी हो या आम। पहले सिर्फ यह देखने को मिलता था कि नेता भ्रष्ट होते थे, पर अब तो वे बेवकूफाना हरकतें भी करने लगे हैं। ऐसे नेताओं को समझना चाहिए कि वे सिर्फ एक प्रतिनिधि हैं, जिन्हें जनता ने चुना है, और सिर्फ जनता की वजह से वे अपनी सभी विलासिता का आनंद ले रहे हैं। इसलिए उनसे यह स्वाभाविक अपेक्षा होती है कि वे संयत रहें। मगर यहां सांसद साहब ने माफी मांगना तो दूर की बात, मीडिया के आगे अपनी करतूत का बखान ही करते नजर आए। एक सांसद होने के बाद ऐसा व्यवहार अगर उनकी संस्कृति है, तो फिर उनको तत्काल पद से बेदखल कर देना चाहिए।

अनामिका बहुगुणा पाकिस्तान की नई चाल

पाकिस्तान एक बार फिर भारत के खिलाफ चाल चल रहा है। वह गिलगित-बाल्टिस्तान को अपना नया सूबा बनाना चाहता है। भारत ने इस कदम की निंदा जरूर की है, मगर महज निंदा काफी नहीं। हमें इससे ज्यादा काम करने की जरूरत है। जैसे कि ब्रिटेन की संसद ने भी पाक के इस कदम की निंदा की है, इसलिए हमें इसे एक अवसर के रूप में लेकर पाकिस्तान पर दबाव बनाना होगा। हमें ब्रिटेन यानी दुनिया के मानचित्र पर एक मजबूत स्थान रखने वाले देश का समर्थन हासिल है। इसलिए हमारे पास सुनहरा मौका है कि हम पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के मंच सहित तमाम जगहों पर घेरें। हम यह भी बताएं कि किस तरह पाकिस्तान गिलगित और पीओके में अभिव्यक्ति की आजादी का हनन कर रहा है। हम ब्रिटेन को साथ लेकर कई दूसरे देशों का समर्थन भी पा सकते हैं।

प्रसन्न कुमार, देहरादून पुलिस बनी सिंघम

योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्शन में आ गई है। शपथ लेते ही मुख्यमंत्री ने पुलिस को ईमानदारी और स्वायत्तता से काम करने की आजादी दी। इसका नतीजा कुछ ही घंटों में दिखने भी लगा। अपराधी चुन-चुनकर निशाने पर लिए जा रहे हैं। चूंकि पिछली सरकार में अपराधियों को नेताओं का संरक्षण मिला करता था, जिस कारण पुलिस असामाजिक तत्वों पर हाथ डालने से बचा करती थी। मगर अब ऐसा कुछ नहीं है। कल तक जिस पुलिस को एफआईआर दर्ज न करके अपराध कम करने का आदेश दिया जाता था, आज उसी पुलिस को निर्देश मिले हुए हैं कि एफआईआर दर्ज करके वह तुरंत कार्रवाई करे। योगी सरकार में पुलिस को स्वतंत्रतापूर्वक काम करने की आजादी दी जा रही है, जिससे फायदा आम जनता को ही हो रहा है। इसी तरह, बीते कई वर्षों से प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे बूचड़खाने बंद किए जा रहे हैं और स्कूलों व कॉलेजों के बाहर लड़कियों को परेशान करने वाले मनचलों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अब सिंघन बन गई है।

आशुतोष बत्रा, सहारनपुर गरम होती धरती

हर साल गरमी नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। अब मार्च के महीने को ही देखें, तो जिस तेजी से इस महीने गरमी बढ़ी है, वह बहुत ही चिंताजनक है। पर्यावरण में आए इस असंतुलन का जिम्मेदार आखिर कौन है? जाहिर सी बात है कि मनुष्य स्वयं पर्यावरण की इस दुर्गति का जिम्मेदार है। मानव ने अपने फायदे के लिए अंधाधुंध खनन, वनों की कटाई और बेहिसाब शहरीकरण किया, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान पर्यावरण को हुआ है। औद्योगिक विकास की होड़ ने दुनिया के औसत तापमान को सामान्य से अधिक कर दिया। विकास की दौड़ में हमें पर्यावरण को नजरंदाज नहीं करना चाहिए, वरना एक दिन हम अपना विनाश खुद बुलाएंगे।

शालिनी नेगी, बदरपुर, नई दिल्ली

