घोषणा-पत्र में किसान

First Published:09-02-2017 11:39:32 PM Last Updated:09-02-2017 11:39:32 PM

किसानों को चुनावी घोषणा पत्र में लोलीपॉप की ही जरूरत है या फिर उनकी समस्या कहीं ज्यादा गंभीर है?- लगता है कि हमारे सियासतदान इस सवाल का जवाब आज तक नहीं ढूंढ़ सकेहैं। हर चुनाव में सिंचाई के लिए पानी और बिजली मुफ्त देने की घोषणा की जाती है, मगर सत्ता संभालते ही पार्टियों से एजेंडे से खेती-किसानी का मसला गायब हो जाता है। किसान आत्महत्याओं में हुई 42 फीसदी की वृद्धि में से अस्सी फीसदी से ज्यादा आत्महत्या सात राज्यों में हुई है। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और मध्य प्रदेश प्रमुख सूबे हैं। इन राज्यों की सत्ता पर देश की दोनों बड़ी सियासी पार्टियों का ही अधिकार है। फिर भी हालत सामान्य नहीं है। यह दुखद है कि प्रमुख दल भी किसानों की तरफ से नजर फेर चुके हैं।

महेश तिवारी, गोंडा, उत्तर प्रदेश बदलता इतिहास

क्या राष्ट्रवाद का एक मतलब इतिहास को तोड़-मरोड़कर अपने पक्ष में करना होता है? राजस्थान विश्वविद्यालय में इन दिनों जो चल रहा है, उससे तो यही लग रहा है। लगता है कि वहां की सरकार इतिहास की दिशा बदलने का मन बना चुकी है। अब तक हम यही जानते थे कि सन 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को, अकबर की सेनाओं के पराक्रम के आगे, मेवाड़ के पहाड़ों की तरफ पीछे हटना पड़ा था। मगर इतिहासकार उस समय हतप्रभ रह गए, जब भाजपा के विधायक ने प्रस्ताव रखा कि इतिहास के इस भाग का पुनर्लेखन किया जाएगा और राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में यह बताया जाएगा कि हल्दी घाटी के संघर्ष में दरअसल अकबर के सेनापति मान सिंह मैदान छोड़कर भागा था। राजस्थान के कई विधायक व मंत्री इस कदम को जायज मान रहे हैं। वाकई अच्छा है कि जब देश ही बदल रहा है, तो इतिहास क्यों पीछे रहे?

जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी वार और पलटवार

दुख की बात है कि राजनीति में आज एक-दूसरे पर वार और पलटवार ही किए जा रहे हैं। यही नहीं, कुछ नेता महिलाओं, जाति, धर्म आदि पर भी जहर उगलने से नहीं चूक रहे हैं। इसका परिणाम बहुत ही घातक होगा। सिर्फ एक-दूसरे को छोटा दिखाने की ऐसी नापाक कोशिश उचित नहीं है। यदि किसी को छोटा दिखाना है, तो उसे अच्छे कायार्ें से ही दिखाया जाना चाहिए। एक-दूसरे पर तीखी और निरर्थक टीका-टिप्पणी उचित नहीं। इससे सियासत में मतभेद और बढ़ेंगे।

वेद मामूरपुर, नरेला राजनीतिक जिम्मेदारी

लोकतंत्र में सरकार का चयन क्षेत्र की जनता पर निर्भर करता है, इसलिए सरकार की सफलता या विफलता की जिम्मेदारी सरकार में शामिल दलों के साथ जनता की भी होती है। जनता को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए सरकार की विफलता में अपनी हिस्सेदारी को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। दोषारोपण स्वयं को बचाने का तरीका हो सकता है, पर देश को बचाने के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। वर्तमान समय में परंपरागत राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे उम्मीदवारों को सदन में भेजने की जरूरत है, जिनका मकसद ‘राष्ट्र का विकास’ हो और जिनकी सोच ‘सांविधानिक’ हो। पुराने और विफल दलों को वोट देकर सत्ता सौंपने की परंपरा से निकलकर जनता को नई परंपरा गढ़नी चाहिए।

वलीम खान रोजगार दे सरकार

हमारे देश में जाति व्यवस्था की जड़ें काफी गहरी हैं। यहां आरक्षण का आधार भी जाति ही है। वैसे कुछ लोग आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की वकालत करते हैं। मगर सच यह है कि आरक्षण के मसले पर कुछ राजनेता सत्ता की मलाई पाना चाहते हैं। ऐसे नेताओं की मंशा पूरी नहीं होनी चाहिए। जनता को चाहिए कि वह ऐसी सरकार चुने, जो रोजगार, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था व आर्थिक सुधार को लेकर संकल्पित हो।

मान सिंह, वाराणसी

