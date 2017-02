बजट का गुणा-भाग

First Published:01-02-2017 09:27:34 PM

बजट का गुणा-भाग

जैसी उम्मीद थी, वैसी ही प्रतिक्रियाएं आम बजट पर आई हैं। सत्ता पक्ष और खुद प्रधानमंत्री का कहना है कि बजट हर किसी के सपने को साकार करने वाला है, तो विपक्षी दलों ने इसे आम जनता के हितों के प्रतिकूल बताया है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सच यही है कि मोदी सरकार ने हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था, पर पिछले साल डेढ़ लाख लोगों को ही नौकरी मिल सकी। कई क्षेत्रों में भर्तियां रुकी हुई हैं, जिसके कारण युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है। बजट पर फायदे-नुकसान की गणना करने के बीच अगर नौजवानों के रोजगार पर भी सभी पार्टियां बात करें, तो काफी बेहतर होगा। आज भारत सबसे युवा देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन विडंबना यह है कि यहां के युवाओं के हाथ खाली हैं। हर हाथ को नौकरी देने का वायदा अगर पूरी हो जाए, तो यह केंद्र सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

मोहित, वैशाली, गाजियाबाद ट्रंप की खतरनाक नीति

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का कई मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर रोक लगाना क्या गुल खिलाएगा, यह तो वक्त बताएगा, मगर सवाल यह है कि क्या इस पाबंदी से अमेरिका आतंकवाद से मुक्त हो सकेगा या फिर इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा? आशंका यह गलत नहीं है कि इस नीति से कहीं मुस्लिम राष्ट्रों में द्वेष की भावना न पनप जाए, जो पहले से अमेरिका की इराक, अफगानिस्तान और सीरिया-नीति की वजह से उससे खार खाए बैठे हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि इससे चरमपंथी, आतंकी गुटों को फायदा हो सकता है।

बारूणाभ रोजगार का सवाल

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के इस गरमा-गरम माहौल में राजनीतिक पार्टियां जनता से लुभावने वायदे करके उन्हें भटका रही हैं। युवाओं को स्मार्टफोन तथा लैपटॉप देने की बात कही जा रही है। लेकिन पक्के रोजगार की बात कोई पार्टी नहीं कर रही है। हमारे देश में नौजवानों का बड़ा तबका बेरोजगार है, उसे सामाजिक स्तर पर ऊपर उठाने के लिए रोजगार की जरूरत है, इसलिए हमें ऐसी सरकार चाहिए, जो लुभावने वायदे न करके हमें रोजगार देने का काम करे, तभी सही मायने में युवा पीढ़ी का उपयोग देश कर पाएगा।

कोमल, अंबेडकर महाविद्यालय बीमारी या दवा

हरियाणा में जाटों द्वारा किए जा रहे धरना-प्रदर्शन कहां तक उचित हैं? आज देश में अलग-अलग जातियों का आरक्षण के समर्थन में धरना-प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। आरक्षण, वास्तव में एक दीमक की तरह है, जो पहले आरक्षण पाने वाली जाति या समुदाय को खोखला करती है, फिर बाद में उसे निष्क्रिय बना देती है। बावजूद इसके आज भी समाज के कुछ वर्ग आरक्षण प्राप्त करने के लिए समय-समय पर आंदोलन व धरना-प्रदर्शन करते रहते हैं। इन आंदोलनों की आड़ में एक ओर जहां लूट और गुंडागर्दी बढ़ रही है, तो दूसरी ओर इससे सरकारी संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस तरह के प्रदर्शनों को रोकने के लिए सरकार को न सिर्फ कठोर कदम उठाना चाहिए, बल्कि जनता को भी यह विश्वास दिलाना चाहिए कि आरक्षण एक बीमारी है, कोई दवा नहीं।

अनुपमा अग्रवाल, आगरा रोड, अलीगढ़ भारतीयों की चिंता

अमेरिका के एच-1 बी वीजा को लेकर भारत में काफी हलचल मची है। किसी भी देश के लिए बढ़ती हुई बेरोजगारी चिंता का विषय है। इससे पार पाने के लिए उन प्रवासी लोगों पर रोक जरूरी है, जो दूसरे मुल्कों से वहां पहुंचते हैं। ट्रंप ने भी यही किया है। हालांकि इससे हम भारतीयों में चिंता फैल गई है। मगर हमारी नजर ट्रंप की ओर है। देखना यह होगा कि अमेरिका ने नए राष्ट्रपति हमारी किस प्रकार से मदद करते हैं?

जयेश राणे, मुंबई, महाराष्ट्र

