nawada हिसुआ में 18 दिनों में तीन ट्रकों से शराब बरामद

हिसुआ। निज संवाददाता

First Published:31-12-2016 09:17:06 PM Last Updated:31-12-2016 09:22:27 PM

हिसुआ में 18 दिनों में तीन बड़े ट्रकों में भारी मात्रा में शराब बरामद हुए हैं। तीनों ट्रकों पर हरियाणा के ही शराब थे। इस पर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है। लोग इस क्षेत्र से शराब की बड़ी खेप जाने की बातें कह रहे हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है। शुक्रवार को दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से 349 कार्टन शराब जब्त हुआ। बिस्कुट के 525 कार्टनों के बीच में इन कार्टनों को छुपाकर रखा गया था। विदित हो कि शुक्रवार को उक्त ट्रक हिसुआ रेलवे गुमटी के समीप दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। दोपहर बाद जब रेलवे ट्रैक के पास से ट्रक को क्रेन से हटा लिया गया और ट्रक को लेकर ड्राईवर भागने ही वाला था कि पुलिस को इसमें शराब लदे होने की सूचना मिली। पुलिस ने ट्रक को कुलदीप पेट्रॉल पंप के समीप रोक लिया। थाने में इसमें शराब होने का खुलासा हुआ। इससे पहले 18 दिसंबर को पटना से आयी आर्थिक अपराध शाखा की टीम और हिसुआ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हिसुआ मेन रोड में एक बड़ा ट्रक को धरा था जिसमें रायल स्टैग शराब की 301 कार्टन सहित दवाओं का कार्टन लदा था। 13 दिसंबर की रात को देर रात नगर के प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय के बाहरी मैदान से पुलिस ने शराब को उस समय बरामद किया जब शराब को एक ट्रक से उतारकर स्कार्पियो पर लादा जा रहा था। उसमें कुल 22 कार्टन में रॉयल स्टैग के 750 एमएमल के 264 बोतल और अन्य चार बोतलें बरामद हुई थी। कामरेड लालनारायण सिंह की पुण्यतिथि मनीलाल नारायण सिंह द्वार बनाने का लिया गया प्रस्तावहिसुआ। निज संवाददाताशनिवार को भदसेनी गांव स्थित सबला सिलाई केंद्र में कामरेड लाल नारायण सिंह की तीसरी पुण्यतिथि मनी। लाल नारायण सिंह को गरीबों का सच्चा नेता बताते हुए उनके व्यक्तित्व और संस्मरणों की चर्चाएं हुई। भदसेनी के पूर्व मुखिया अभय सिंह ने कहा कि जीवन भर वे किसान, मजदूर और समाज के सबसे निम्न तबके लोगों का हक मांगने का काम किया। अन्य उपस्थित जनों ने उनकी कर्मठता और जुझारूपन की चर्चाएं की। सर्वसम्मति से उनकी समृति में एक द्वार बनाने का निर्णय लिया गया। भदसेनी पथ के मुहाने पर मंझवे पहाड़ी के समीप लाल नाराणय सिंह द्वार का निर्माण का निर्णय हुआ। भदसेनी के पूर्व मुखिया मधुसूदन सिंह, कामरेड राजेंद्र वर्मा, ललन कुमार, उपमुखिया सुरेश पांडेय, विनय कुमार, जानकी शर्मा, पप्पु सिंह, अनिल कुमार आदि उपस्थित थे।नये साल में खुशियां बांटेंगे बुजुर्गहिसुआ। निज संवाददातावरीय नागरिक संघ कार्यालय में बुजुर्गों ने नये साल 2017 में खुशियां बांटने का संकल्प लिया। संघ के अधिक से अधिक बुजुर्गों को जोड़ने उन्हें खुश रहने की प्रेरणा जगाने का संकल्प दुहराया। साल के आखिरी दिन कार्यकर्त्ताओं ने संघ कार्यालय में संकल्प सभा की और कई निर्णय लिये। संघ के स्थायी कार्यालय के लिए नये साल में भूमि उपलब्ध लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन हुआ। कार्यक्रम में अध्यक्ष श्याम किशोर सिंह, महामंत्री ललित किशोर शर्मा, विद्याधर सिंह, देवनंदन प्रसाद, यमुना सिंह, मदन मोहन पांडेय, राजेंद्र प्रसाद विद्यार्थी, रामेश्वर चौहान, नरसिंह सिंह आदि उपस्थित थे।हिसुआ फोटो संख्या-01, डीएल इंटर विद्यालय में प्राचार्य की विदाईडीएल इंटर विद्यालय के प्राचार्य और उत्क्रमित मध्य विद्यालय की प्रधानाध्यापिका की विदाईहिसुआ। निज संवाददाताशनिवार को नगर के डीएल इंटर विद्यालय में प्राचार्य वीरेंद्र कुमार सिंह की विदाई समारोह हुआ। शिक्षक-शिक्षिकाओं और छात्र-छात्राओं ने उन्हें भावपूर्ण विदाई दी। मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि नारदीगंज इंटर विद्यालयके प्राचार्य सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षक अपनी सेवा से पहचान छोड़कर जाते हैं। शिक्षक जीवन भर बच्चों की प्रतिभा को निखारते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं वे कभी रिटायर्ड नहीं होते। उन्होंने प्राचार्य की सेवा की सराहना की और अन्य शिक्षकों को सीख लेने की नसीहतें दी। मौके पर शिक्षक अखिलेश कुमार सिंह, नवल किशोर सिंह, सनोज कुमार, प्रमोद कुमार, अमिताभ बच्चन, मो. अली इमाम, कुलेश्वर मेहता, मुन्ना कुमार, पूनम कुमारी, अर्चना कुमारी, रंजना, कनकलता, रीता कुमारी उपस्थित थे। नगर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हिसुआ डीह की प्रधानाध्यापिका निर्मला कुमारी का विदाई समारोह हुआ। अतिथि, शिक्षक, शिक्षिका और छात्रों ने उन्हें भावपूर्ण विदाई दी। मगध विश्वविद्यालय के संयुक्त परीक्षा नियंत्रक भारत भूषण, वार्ड पार्षद पवन कुमार गुप्ता सहित शिक्षक-शिक्षिकाओं ने उनके सेवा काल की चर्चाएं की। उनको बेहतर प्रबंधन करने वाली और सफल शिक्षिका बतायी। मानव श्रृंखला बनाने को लेकर बैठक हुईहिसुआशनिवार को प्रखंड कार्यालय में मानव श्रृंखला कार्यक्रम को लेकर बीडीओ ने बीआरसीसी के साथ बैठक की। बैठक में विद्यालय के प्रधान, शिक्षक, शिक्षिकाओं सभी को इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। बीडीओ रंजीत कुमार वर्मा ने कहा कि यह दायित्वपूर्ण कार्य है और इसको सबको निभाना है। बैठक में हिसुआ बीआरसी के बीआरसीसी व प्रधान उपस्थित थे।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web