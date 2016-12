पेज चार का फ्लायर-नए साल पर जश्न मनाने के लिए शोभ कृषि फार्म हुआ तैयार

नवादा। नगर संवाददाता

First Published:24-12-2016 06:07:57 PM Last Updated:24-12-2016 06:11:20 PM

नवादा का सबसे पसंदीदा पिकनिक स्पॉट शोभ कृषि फॉर्म सज धजकर तैयार है। शहर से महज दो किमी की दूरी पर स्थित कृषि फॉर्म पिछले 25 सालों से यहां पिकनिक मनाने आने वालों को लम्बे समय तक अपनी याद दिलाता रहता है। प्रकृति की सुरम्य वादियों में वनभोज का असली आनन्द लेने शहर के साथ ही आसपास के लोग यहां पहुंचते हैं। सुबह उगते और शाम को डूबते सूर्य का प्रकाश जब यहां के तालाब और उसके बीच खिले कमल के फूल से अठखेलियां करता है तो हजारों कैमरे एक साथ फ्लैश करने को बेताब हो जाते हैं। पेड़ों की छांव में ईंट के चूल्हों पर बनाए गए भोजन के आनन्द के साथ ही डीजे पर बजती धूनों पर थिरकने का सुख हर कोई उठाना चाहता है। जो यहां सिर्फ घूमने आते हैं वे भी पिकनिक मनाने वालों की मस्ती देखकर मस्त हुए बिना नहीं रह पाते। यहां लगने वाला मेला और मेले के झूले तथा खेल-खिलौने आने वाले लोगों की मस्ती को और भी बढ़ा देता है।1959 में स्थापित हुआ था कृषि फॉर्मयूं तो कृषि प्रयोजनों के लिए 1959 में शोभ कृषि फॉर्म की स्थापना हुई थी पर प्रकृति ने इस पर इतना सब कुछ न्योछावर किया है कि अनायास एक बार इसे निहारने के लिए सभी का मन मचल उठता है। लोग साल भर यहां पिकनिक मनाने आने की चाहत दिल में बसा कर रखते हैं और यही कसक उन्हें यहां खींच लाती है। खाना-खिलाना और गाना-बजाना तो यहां की स्मृतियों को सहेजने का एक बहाना बन जाता है। 88 एकड़ में फैले इस फॉर्म में तीन हेक्टेयर में तालाब स्थित है। तालाब में कमल के फूल और ईद-गिर्द के लम्बे-ऊंचे पेड़ तथा तरह-तरह की झाड़ियां इसे सुरम्य स्वरूप देती हैं। इन्हीं के बीच मस्ती और यादगार पल बिताने लोग यहां पहुंचते हैं। शानदार अहसास के साथ रह जाती है एक कसकसाल का पहला दिन बेहतर तो आगे भी सब सुंदर रहने की चाहत लिए यहां पहुंचने वाले लोग खुशगवार माहौल में सुखद क्षण बीता कर सुनहरी यादें अपने साथ ले जाते हैं। पर एक कसक सबको रह जाती है कि इस स्थान को थोड़ा और हसीन बनाने का प्रयास होता तो बेहतर रहता। तालाब के किनारों पर फूल-पत्ती और बैठने के चबूतरे तथा पार्कनुमा स्थान होते तो यहां की खूबसूरती में चार चांद लग जाता। शायद तब नवादा को एक विशिष्ट पहचान तो मिलती ही, राजस्व उपार्जन का भी यह साधन हो सकता था। विभाग के पूर्व एग्रीकल्चर इंस्ट्रक्टर रवि कान्त कहते हैं कि इस संभावना की सभी वकालत करते हैं पर इस दिशा में सार्थक करने की पहल नहीं होना दु:खद है। हालांकि पेयजल और सुरक्षा आदि की सुविधा अब भी दुरुस्त है। बस, एक सार्थक कदम और बढ़ाने की जरूरत भर है। वहीं पुलिस प्रशासन ने वहां की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कमर कस ली है।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web