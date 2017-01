पूर्ण व्यक्ति बनने के लिए आत्मिक ज्ञान जरूरी

मुंगेर, एक प्रतिनिधि

First Published:22-01-2017 11:15:11 PM Last Updated:22-01-2017 11:24:39 PM

पूर्ण व्यक्ति बनने के लिये आत्मिक ज्ञान होना जरूरी है। साथ ही शिक्षा के साथ-साथ शारीरिक व सांस्कृतिक ज्ञान आवश्यक है। ये बातें रविवार को एसबीएन कॉलेज गढ़ीरामपुर, महमदा, पाटम में आयोजित एक सेमिनार में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रामाशंकर दूबे ने उद्घाटन के बाद कहीं। भारत में शिक्षा की दशा व दिशा विषय पर बोलते हुए कुलपति ने कहा कि शिक्षा के बिना अच्छे संस्कार की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने चौथी शताब्दी से लेकर 12 वीं शताब्दी तक की चर्चा करते हुए कहा कि आठवीं शताब्दी में भारत विश्व गुरू इसलिये भी था कि उस समय भारत शिक्षा में अव्वल था। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की महती भूमिका थी। शिक्षकों को करनी होगी मेहनत श्री दुबे ने कहा कि कॉलेज में शिक्षा की दशा व दिशा बदलने के लिये शिक्षकों को कड़ी मेहनत करनी होगी। उन्होंने एसबीएन कॉलेज के संस्थापक स्व. परमानंद सिंह को पंडित मदनमोहन मालवीय से तुलना करते हुए कहा कि वे शिक्षा के प्रति काफी समर्पित थे। उन्होंने स्व. सिंह को नमन करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। चुनाव के समय शिक्षा नहीं बनती मुद्दा इसके पूर्व सेमिनार में शिरकत कर रहे नैक के पूर्व निदेशक सह नेहु के पूर्व कुलपति डा. अमरनाथ राय ने कहा कि यह बड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि इस विषय के लिये दो दिनों का समय रखना चाहिये। श्री राय ने स्टेक होल्डर की चर्चा करते हुए कहा कि अगर सारे स्टेक होल्डर एक साथ मिलकर काम करें तो शिक्षा की दिशा और दशा दोनो बदल सकती है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय में भी शिक्षा कोई मुद्दा नहीं बनता। न ही इसके लिये कोई आंदोलन चलाया जाता है। लिहाजा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समाप्ति के कगार पर है। छात्रों की उपस्थिति पर दिया बल वहीं प्रतीकुलपति अवध किशोर राय ने अपने संबोधन में कहा कि पाटम क्षेत्र का दाल काफी नामी है उसी प्रकार यहां के छात्रों को भी शिक्षा के क्षेत्रों में आगे रहना चाहिये। इसके लिये जरूरत है कि कॉलेज में छात्रों की उपस्थिति नियमित हो। शिक्षा का स्तर व्यापक हो तभी शिक्षा की दिशा व दशा में सुधार होगा। सेमिनार की अध्यक्षता प्रचार्य डा. सच्चिदानंद चौधरी तथा संचालन डा. रामानुज सिंह कर रहे थे। मौके पर आरडीडीइ बिक्की सिंह, कॉलेज इंस्पेक्टर डा. मोहन मिश्रा, कॉलेज के सचिव अंजन कुमार सिंह, प्रो. बेदव्यास, जेआरएस कॉलेज के प्राचार्य डा. इकबाल हसन ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किये। प्रशासनिक भवन का किया शिलान्यास कुलपति रामाशंकर दूबे ने एसबीएन कॉलेज परिसर में कॉलेज के संस्थापक तथा पूर्व सचिव स्व. परमानंद सिंह प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया। मौके पर प्रो. अंजू रानी, पूर्व प्राचार्य एसवी राय, एनसीसी केयर टेकर अनंत कुमार सिंह , प्रो. ललन सिंह, प्रो. राजीव नयन के अलावा काफी संख्या में शिक्षा विद मौजूद थे। छात्राओं ने पेश किया स्वागतगान कुलपति डा. रामाशंकर दूबे के स्वागत में बहार स्कूल ऑफ म्युजिक एण्ड आर्ट्स बेकापुर की छात्राओं ने स्वागत गान पेश किया। इसके बाद कुलपति कॉलेज के एनसीसी केडेटसों के परेड का भी निरीक्षण किया। परेड में शामिल कैडेटों ने अपने उत्कृष्ट परेड से लोगों को प्रभावित किया। परेड का नेतृत्व केयरटेकर अनंत कुमार सिंह कर रहे थे। ऋषिकुंड भी गए कुलपति एसबीएन कॉलेज आगमन के पूर्व कुलपति मुंगेर के प्रसिद्ध ऋषिकुंड को भी देखने गए। वे ऋषिकुंड की प्राकृतिक सौंदर्यता को देखकर काफी प्रभावित हुए।

