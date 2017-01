जिले में सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची प्रकाशित

गोपालगंज। हिन्दुस्तान प्रतिनिधि

First Published:12-01-2017 03:45:28 PM Last Updated:12-01-2017 03:55:22 PM

जिले में सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 13798 मतदाता हो गए हैं। जिला निर्वाचन विभाग ने गुरुवार को सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रखंडवार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया। इसके अनुसार जिले के 14 प्रखंडों में 10 हजार 504 पुरूष, 3 हजार 288 महिला और 6 थर्ड जेंडर वोटर हैं। ये सभी मतदाता स्नातक पास हैं व सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए होनेवाले चुनाव में मतदान कर सकेंगे। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के अनुसार जिले के गोपालगंज सदर प्रखंड में सबसे अधिक 2711 मतदाता हैं। वहीं पंचदेवरी प्रखंड में सबसे कम 331 मतदाता हैं। इसके अलावे बैकुंठपुर में 834, सिधवलिया में 699, बरौली में 1136, मांझा में 919, थावे में 491, कुचायकोट में 1070, उचकागांव में 862, फुलवरिया में 886, हथुआ में 1589, कटेया में 752, भोरे में 1055 और विजयीपुर में 463 मतदाता हैं। यहां बता दें कि जिले के सभी प्रखंडों में बीते साल ही स्नातक पास लोगों से मतदाता बनने के लिए आवेदन प्राप्त किए गए थे। जिनकी जांच करने के बाद सही पाए जाने पर नाम जोड़ने की स्वीकृति प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने दी थी। इसके बाद जिला निर्वाचन विभाग ने प्रखंडवार नाम जोड़ते हुए मतदाता सूची बनाई व निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 12 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। --------------------प्रखंडवार मतदाता सूची एक नजर में:-प्रखंड पुरूष महिला अन्य बैकुंठपुर 670 163 1सिधवलिया 559 138 2बरौली 893 242 1मांझा 747 171 1गोपालगंज 2031 679 1थावे 365 126 0 कुचायकोट 808 262 0उचकागांव 658 204 0फुलवरिया 666 220 0हथुआ 1142 447 0पंचदेवरी 252 79 0कटेया 564 188 0भोरे 795 260 0विजयीपुर 354 109 0 -बरौली 893 242 1मांझा 747 171 1गोपालगंज 2031 679 1थावे 365 126 0 कुचायकोट 808 262 0उचकागांव 658 204 0फुलवरिया 666 220 0हथुआ 1142 447 0पंचदेवरी 252 79 0कटेया 564 188 0भोरे 795 260 0विजयीपुर 354 109 0

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web