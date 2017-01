गोण्डा में गरीब दलित मजदूर महिला को पंचायत सदस्यों ने चुना ब्लाक प्रमुख

गोण्डा। हिन्दुस्तान संवाद

First Published:13-01-2017 06:28:17 PM Last Updated:13-01-2017 06:33:22 PM

सचित्र 20- मीरा देवी ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित गोण्डा में दलित मजदूर महिला को पंचायत सदस्यों ने चुना ब्लॉक प्रमुख नतीजा घोषित होने के बाद जीत पर रो पड़ीं मीरा देवी, पति-पत्नी मेहनत-मजदूरी से पालते हैं परिवार जनता का फैसला जीत की खबर सुनकर रोने लगीं मीरा 81 में से मीरा को मिले 44 वोट धानेपुर(गोण्डा)। हिन्दुस्तान संवाद लोकतंत्र में जनता वोट देकर किसे हीरो बना दे, यह कोई नहीं जानता। शुक्रवार को ऐसा ही कुछ गोण्डा जिले में भी हुआ। मुजेहना ब्लॉक प्रमुख पद के लिए हुए चुनाव में एक बेहद गरीब दलित मजदूर महिला को पंचायत सदस्यों ने ब्लाक प्रमुख चुन लिया। मेहनत-मजदूरी करके परिवार का पेट पालने वाली मीरा देवी को जीत की सूचना मिली तो वे खुशी के मारे रोने लगीं। तंगहाली में जिंदगी गुजारने वाली मीरा देवी पर भरोसा करके मतदाताओं ने उनकी तकदीर बदल दी है। शुक्रवार को मुजेहना ब्लॉक प्रमुख पद के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने मतदान किया। पूरे सिधारी गांव के रहने वाले दलित अवधराम की धर्मपत्नी मीरा देवी और देवरिया अलावल के रहने वाले तारिक खान की पत्नी शमा खान के बीच मुकाबला था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुए मतदान के बाद नतीजा आया तो सब चौंक पड़े। बीडीसी मतदाताओं ने सारे कयासों को दरकिनार करते हुए दलित मीरा देवी को 7 वोटों से जिता दिया। एआरओ अशोक कुमार मौर्या ने बताया कि कुल 82 मतों में से 81 वोट पड़े। जिसमें मीरा देवी को 44 और शमा खान को 37 वोट मिले। देर शाम डीएम की ओर से विजयी मीरा देवी को प्रमाण पत्र दिया गया। ई सब ईश्वर की कृपा बा : जीत के बाद मीरा देवी ने ठेठ देहाती लहजे में कहा, ‘भइया, ई सब ईश्वर कै कृपा बा, मेहनत मजूरी करके परिवार कय पेट पालत रहेन, देखव अब जिंदगी बदली। मीरा की जीत से उसके पति अवधराम और तीनों बच्चे खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। पति अवधराम कहते हैं कि गरीब होने के बाद भी सबने हमारा साथ दिया। ऐसा लग रहा है कि अब हम लोगों के दिन भी बहुर जाएंगे। अवधराम का कहना है कि जब पर्चा दाखिल किया था, तब नहीं लग रहा था कि जीत मिलेगी। महज एक बीघा खेत है मीरा के पास: इस दलित दम्पत्ति के पास पूरे सिधारी गांव में केवल एक बीघा खेत है। उसमें भी बीज बोने के लिए इस साल परिवार के पास पैसे तक नहीं थे, जिसके चलते खेत अभी भी परती पड़ा है। जिसके चलते पति-पत्नी को मेहनत-मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालना पड़ रहा है। गांवों में सड़क और हैंडपंप मीरा की प्राथमिकता : नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख मीरा देवी ने सवालों के जवाब में सकुचाते हुए कहा कि ‘भइया अबहिन तौ हम कुछ जानित नाहीं, जइसे जनबय, अच्छा काम करिकय दिखावै कै कोशिश करबय। मीरा ने बताया कि ‘जौने गांव में सड़क आउर नल न होई, तौने गांव मां सबसे पहिले काम कराइब। बातचीत में मीरा के बच्चे अरुण कुमार, सुरेन्द्र कुमार और राजेन्द्र कुमार का कहना था कि अम्मा हमरी जीत गईं अब नीक-नीक कपड़ा और खाना हमका मिली। पूरे सिधारी गांव में जश्न : मीरा देवी के जीतने पर उसके गांव पूरे सिधारी में जश्न का माहौल है। जीत के बाद जैसे ही वे पहुंचीं, गांव वालों ने पगडण्डी पर ही उनका स्वागत किया। वहां जुटीं महिलाएं मीरा से कहने लगीं, ‘मीरा बिटिया, तू तौ अब प्रमुख होय गईउ, सबने तुम पर भरोसा जताया है, तौ अच्छा-अच्छा काम करना।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web