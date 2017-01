सीएनटी-एसपीटी पर आदिवासियों को गुमराह न करे झामुमो

सीएनटी-एसपीटी पर आदिवासियों को गुमराह न करे झामुमो

First Published:22-01-2017 08:37:16 PM Last Updated:22-01-2017 08:41:04 PM

पूर्वी सिंहभूम जिला भाजपा कार्यसमिति की बैठक सह कार्यकर्ता सम्मेलन रविवार को वन विश्रामागार में हुआ। इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सरोज महापात्र ने की। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सांसद विद्युतवरण महतो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी, विधायक लक्ष्मण टुडू, मेनका सरदार, प्रदेश मंत्री मनोज सिंह, जिला बीस सूत्री के उपाध्यक्ष दिनेश साव, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य चंडीचरण साव, प्रदेश बीस सूत्री सदस्य लखन मार्डी के अलावा कई वरिष्ठ भाजपा नेता उपस्थित थे। बैठक में सांसद ने कहा कि आज सीएनटी-एसपीटी के नाम पर आदिवासियों को गुमराह करने वालों ने झामुमो नेता हेमंत सोरेन के शासन में आदिवासियों का भला क्यों नहीं सोचा। आदिवासियों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने वाली राजनीति नहीं चलेगी। हर कार्यकर्ता को केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से पूरे लोकसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। एनएच की मरम्मत के लिए केंद्र से 75 करोड़ रुपये मुहैया कराया गया, मुसाबनी से डुमरिया, आस्ताकोवाली-गुड़ाबांदा सड़क का काम शुरू कराया गया, अस्ती से गुड़ाबांदा तक एनएच बनेगा, माटिहाना बहरागोड़ा रोड के लिए चार करोड़ अतिरिक्त मिले। काम 25 जनवरी से शुरू होगा। पीएमजीएसवाई की 172 सड़कों का काम चल रहा है। दीनदयाल ज्योति योजना में मिशन 2018 तक सभी को बिजली दी जाएगी। बहरागोड़ा, जादूगोड़ा एवं मानगो में पावरग्रिड बनेगा, राज्य सरकार ने एनटीपीसी से 10 हजार मेगावाट बिजली लेने का करार किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलकर जादूगोड़ा में एक हजार मेगावाट का न्यूक्लियर प्लांट लगाने का आग्रह किया। इससे पूरे राज्य को बिजली संकट से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही चीरूगोड़ा में रेल हॉल्ट एवं नरसिंहगढ़ में हवाई अड्डा एवं घाटशिला में जनशताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव शुरू होने का शुभ समाचार मिलेगा। चाकुलिया में कार्गो विमान सेवा शुरू कराने का प्रयास हो रहा है। सक्रिय कार्यकर्ता बूथ, मंडलों में करेगे प्रवास वक्ताओं ने संगठन की मजबूती, दीनदयाल जन्मशताब्दी वर्ष के कार्यक्रम एवं केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। वक्ताओं ने कहा कि बुथ मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी तथा पार्टी मजबूत होने से सरकार मजबूत होगी। पं. दीनदयाल जन्म शताब्दी वर्ष आयोजन समिति के संयोजक डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए कहा कि एक वर्ष के दौरान बूथ संगठन पर विशेष ध्यान होगा। बूथ, मंडल एवं जिला स्तर पर समय दान कर प्रवास करनेवालों की सूची तैयार की जा रही है। उन्हें प्रशिक्षण के बाद पंद्रह दिन और एक माह के लिए बूथों पर भेजा जाएगा। बूथों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। सी श्रेणी के कमजोर बूथों पर सक्रिय एवं समर्पित कार्यकर्ताओं को भेजा जाएगा। प्रवास के क्रम में ग्रामीणों, मतदाताओं तथा दूसरे दलों के समर्थकों को राज्य एवं केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाएगी तथा ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। सम्मेलन में स्वागत भाषण मंडल अध्यक्ष विश्वनाथ बेहरा, संचालन दिनेश सिंह एवं धन्यवाद ज्ञापन सुनील नाथ ने किया। सम्मेलन में ये थे उपस्थित : रामजीत मार्डी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रुति देवगम, पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष प्रदीप महतो, बबलू प्रसाद, शंभू मल्लिक, वासुदेव सिंह, रत्ना मिश्रा, पिंटू कुमार, गुरुचरण रजवाड़, गुरुचरण सरदार, चुनु माहली, सत्या तिवारी, शतदल महतो, कृष्णा शर्मा, विमल सिंह, मणिमाला पंडा, देवनारायण अवस्थी, अर्चना सोरेन आदि।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web