गरीब रथ को प्रतिदिन चलाने की मांग को लेकर जीएम को ज्ञापन

गया हिन्दुस्तान संवाददाता

First Published:13-01-2017 07:58:27 PM Last Updated:13-01-2017 08:16:23 PM

पूर्व मध्य रेलवे के जीएम डीके गायेन के गया आगमन पर विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने जीएम को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ग्रैंड कॉर्ड पैसेंजर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डीके जैन ने 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इसमें उन्होंने गया-आनंद विहार के बीच गरीब रथ को प्रतिदिन चलाने, गया-हावड़ा के बीच जनशताब्दी या डबल डेकर ट्रेन चलाने, गया से अहमदाबाद, मुम्बई, सूरत, सिकंदराबाद, बंगलौर, अर्णाकुलम, अम्बाला के लिए नयी ट्रेन चलाने की मांग की गई है। सेन्ट्रल चैंबर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में जेडआरयूसीसी सदस्यों के प्रतिनिधियों ने गया से दक्षिण भारत के लिए सीधी ट्रेन सेवा बहाल कराने, रेलवे प्लेटफार्म पर विष्णुचरण व विष्णुपद मंदिर का चित्र लगाने तथा गया का नाम गया जी करने की मांग से संबंधित ज्ञापन जीएम को सौंपा। इस अवसर पर जेडआरयूसीसी सदस्य डीके जैन, हरि प्रसाद केजरीवाल, जैनेंद्र कुमार, लालजी प्रसाद, डा. कौशलेंद्र प्रताप, श्री विष्णुपद मंदिर प्रबंधकारिणी के सदस्य आदि शामिल थे। इंटक व रेल कर्मचारी महासंघ(महागठबंधन) ने गया रेल कॉलोनी की दयनीय स्थिति में सुधार करने, जलजमाव की समस्या से निजात दिलाने आदि की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में अशोक सिंह, अवधेश कुमार, प्रकाश धवन, प्रमोद कुमार, एसएन यादव आदि शामिल थे। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उदय श्रीवास्तव ने पहाड़पुर में जनशताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव कराने, रेल कालोनियों के जर्जर सड़क को बनवाने आदि की मांग की है। ईस्ट सेंट्रल रेल कर्मचारी यूनियन ने भी रेल कॉलनियों की दयनीय स्थिति में सुधार करने की मांग की है।

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें

