एमयू में छात्रों ने प्रोवीसी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन

बोधगया । निज संवाददाता

First Published:11-01-2017 08:42:57 PM Last Updated:11-01-2017 08:45:35 PM

एमयू में छात्रों ने प्रोवीसी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शनबोधगया। निज संवाददातामगध यूनिवर्सिटी में बुधवार को एस सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद के छात्र-छात्राओं ने प्रोवीसी कार्यालय के बाहर धरना दिया। एमयू प्रशासन पर छात्रों ने कई तरह के आरोप लगाए। छात्रों ने कहा कि समय से न तो परीक्षा ली जाती है और न ही रिजल्ट मिलता है। कॉलेज में वर्ष 2009 से ही बी फार्मा के पाठ्यक्रम का संचालन हो रहा है। इस कोर्स की मान्यता एआईसीटीई तथा पीसीएल से मिल चुकी है। एमयू ने मई माह में परीक्षा लेने के लिए फार्म भरवाया था, लेकिन अब तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। सेशन देर होने के कुछ माह पहले छात्रों ने अपनी परेशानी अधिकारियों के सामने रखी थी। रजिस्ट्रार ने छात्रों को बताया कि आर्डिनेंस और रेगुलेशन की मान्यता राजभवन से अब तक नहीं मिल सकी है। इसके बाद छात्र धरना पर बैठ गए। इसमें एबीवीपी के प्रदेश मंत्री दीपक कुमार, विभाग प्रमुख राहुल कुमार, अमन मश्रिा, शमीर कुमार ,सुप्रिया कुमारी ,पूजा कुमारी, राजीव कुमार सहित अन्य शामिल थे। इधर, छात्र समागम से जुडे़ छात्रों ने एमयू वीसी प्रो. इश्तियाक से एकेडमिक कैलेंडर, परीक्षा फल, नैक में ग्रेडिंग, शिक्षा प्रणाली आदि पर सवाल किया है। जवाब नहीं मिलने पर छात्रों ने पर्चा साट कर सवालों का उत्तर कुलपति से मांगी है।

