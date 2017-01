सिमरी के खरहाटांड़ पंचायत की बदलने लगी सूरत

सिमरी। एक संवाददाता

First Published:13-01-2017 10:46:20 AM Last Updated:13-01-2017 12:37:15 PM

सिमरी प्रखंड की खरहाटांड़ पंचायत के छोटका लहना गांव की सूरत बदलने लगी है। वर्षों के इंतजार के बाद गांव को सड़क से जोड़ने का कार्य शुरू हो चुका है। 12 से अधिक विकास कार्य की योजनाएं तेज गति से संचालित की जा रही हैं। मनरेगा योजना से किए जा रहे हैं कार्य: मनरेगा व चौंदहवीं वित्त योजना के तहत बारह योजनाएं संचालित हैं। छोटका लहना से खरहाटांड़ सीवान तक सड़क निर्माण व नीमऊवा गांव में कराए गए ईंट-सोलिंग कार्य प्रमुख है। इनकी वजह से गांव की सूरत बदलती दिख रही है। कीचड़ से सनी थी सड़कें: गांव की सड़कें कीचड़ से सनी थीं। गलियों के सहारे आवागमन करने वाली जनता अब पक्की सड़क पर चलने लगी है। गांव के महादलित बस्तियों की सड़कें भी अब साफ नजर आने लगी हैं। पंचायत को स्वच्छ बनाने की दिशा में भी गांवों में तहत के जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वैसे दो सप्ताह में पंचायत के सभी घरों में शौचालय का निर्माण हो जाने की उम्मीद है। पंचायत में विकास कि तेजगति को देखते हुए पंचायतवासियों का मानना है कि शौचालय का लक्ष्य भी समय रहते पूरा कर लिया जाएगा। इस तरह विकास कार्य हुए शुरू: राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था लागू हुए इतने साल बीत जाने के बाद भी पंचायत के छोटका लहना गांव पंचायत मुख्यालय से नहीं जुड़ पाया। इस समस्या को लेकर गांव के लोगों ने पंचायत प्रतिनिधियों के पास कई बार आवाज उठाई। फिर भी लहना गांव को सड़क की सुविधा मुहैया नहीं हो पायी। मगर गत पंचायती चुनाव में सत्ता परिवर्तन होने के बाद सभी गांवों में समान रुप से विकास जारी है। आलम यह है कि पहले जिन वार्डों में विकास कार्य नहीं हुए,आज उन मुहल्लों में ढलाई व सोलिंग का कार्य हो रहा है। बारह सदस्यीय टीम की गई है गठित: विकास योजनाओं के संचालन व देखरेख के लिए बारह सदस्यीय टीम का गठन किया गया। टीम के सदस्य ही यह तय करते हैं कि किस वार्ड में कौन सी योजना आमजनता के जरुरतमंद है। विकास योजनाओं के बारे में छितेश्वर ओझा का कहना है कि पंचायत में समानरुप से विकास कि बयार बह रही है।सभी कार्य बिना भेदभाव के हो रहे है। अमरेंद्र ओझा का कहना है कि अभी उन गांवों को पंचायत मुख्यालय से जोड़ने का प्रयास जारी है, जो सड़क विहीन थे। श्याम बिहारी यादव का कहना है कि पंचायत में जारी योजनाओं से मजदूरों को वर्षों बाद रोजगार गांव में ही मिल रहे हैं, जिससे गरीब तबके के लोगों में भी खुशी का माहौल है। शिक्षा कि बेहतरी पर होगा कामः पंचायत के मुखिया मुन्ना ओझा का कहना है कि पंचायत में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों के साथ मिलाकर पहल किया जा रहा हैं। पंचायत में बच्चों को शिक्षित करने के लिए सरकारी तौर पर मध्य व प्राथमिक विद्यालय कि स्थापना की गई है। मगर स्कूलों में पदस्थापित चंद शिक्षकों की लापरवाही से बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है। अहम है शौचालय निर्माणः पंचायत में शौचालय की स्थिति काफी दयनीय है। पंचायत के खरहाटांड़ गांव को छोड़ शेष नीमऊवा व छोटकी लहना गांव में शौचालय का निर्माण बहुत ही कम हो पाया है। फिलहाल जिले में जारी स्वच्छता संग्राम को देखते हुए गांवों में शौचालय निर्माण की पहल जारी हो चुकी है। इसको लेकर पंचायत में मुखिया के नेतृत्व में बुधवार को आमसभा का आयोजन किया गया, जिसमें दो सप्ताह के अंदर पंचायत के सभी घरों में शौचालय का निर्माण कराने का फैसला लिया गया। फिलहाल इस पंचायत में अब तक 57 प्रतिशत घरों में ही शौचालय का निर्माण हो पाया है।कोटपंचायत में जारी विकास योजनाएं जनहितत से जुड़ी हैं। पंचायत के विकास में आमजनता की सहभागिता जरुरी है। बिना इसके पंचायत में विकास संभव नहीं है।-मुन्ना ओझा, मुखिया पंचायत एक नजर में कुल आबादी -- 12000 कुल मतदाता -- 6245 पुरुष मतदाता --3542 महिला मतदाता -- 2703 पंचायत में संचालित योजनाएं --08

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web