मकर संक्रांति को बक्सर के जेल घाट पर दिखा जुहू का नजारा, खूब हुई मस्ती

बक्सर। हिन्दुस्तान संवाददाता

First Published:14-01-2017 04:49:54 PM Last Updated:14-01-2017 04:56:00 PM

मकर संक्रांति के रोज बक्सर के जेल घाट और बॉम्बे के जुहू बीच में कोई अंतर नहीं दिखा। जेल रोड पर और जेल घाट के पास बैलून से भव्य गेट बनाया गया था। सेंट्रल जेल के सामने कल कल बहती गंगा और बीच में पड़े खाली जगह का रौनक देखते बन रहा था। दिन के दस बजे से धीरे-धीरे लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। लोग अपने परिवार के साथ हाथ में लटाई और पतंग के साथ पहुंच रहे थे। मैदान के चारो और खाने पीने के दर्जनों स्टॉल लगे हुए थे। एक तरफ महिला वॉलीबाल तो दूसरी तरफ दंगल प्रतियोगिता में पहलवान दम आजमा रहे थे। मौका था जिला प्रशासन की ओर आयोजित पतंग महोत्सव का। हर कोई मस्ती में दिखा। पतंग उड़ाने में बड़े भी बन गए बच्चे: पतंगबाजी का मस्ती जेल घाट पर देखने को मिला। क्या बड़े और क्या बच्चे। सभी एक रंग में दिखे। ए लाल वाली मेरी पतंग। वो देखो पीले रंग के पतंग। बच्चे डोरेमोन और टॉम एंड जेरी कार्टून की तस्वीर वाली पतंग उड़ा रहे थे बड़े मोदी और ट्रंप वाली पतंग। पतंगों के खूब पेंच लड़े। कोई चिल्ला रहा था कि ढिल्ली दो तो कोई धागा खिंचने की सलाह दे रहा था। पतंग के कटते ही मैदान भा काटा के आवाज से गूंज जा रहा था। फास्ट फूड और चाट दुकानदारों की बल्ले बल्ले: मैदान के चारों तरफ रंग विरंगी दुकानें सजी हुई थी। कहीं एग रोल तो कहीं ब्रेड पकौड़ा। लेकिन सबसे अधिक भीड़ समोसे, चाट और आलू टिक्की चाट की दुकान पर थी। कहीं बच्चे चाऊमिंग का मजा ले रहे थे तो कहीं पर महिलाएं और युवा चटकारे लेकर चाट खाने में जुटे थे। जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया जेल घाट पर लोगों की भीड़ बढ़ते गई। पतंग महोत्सव के उत्साह में ठंड गायब हो गई थी। तभी तो बड़े और बच्चे एक हाथ में आइसक्रिम तो दूसरे हाथ से पतंग को ठूनकी दे रहे थे। महिला वॉलीबाल का हुआ फैंसी मैच: महिला वॉलीबाल का फैंसी मैच देखने के लिए भीड़ जुटी थी। जिले के स्कूल की बच्चियों वॉलीबाल में हाथ आजमा रही थी। एक टीम की ओर से डीएम रमण कुमार भी बातौर खिलाड़ी शॉट लगा रहे थे। अच्छी शॉट और बढ़ते प्वाइंट पर दर्शक ताली बजाकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे थे। वॉलीबाल मैच में एमपी हाई स्कूल के शारीरिक शिक्षक केदारनाथ सिंह यादव व अन्य खेल शिक्षक रेफरी की भूमिका निभा रहे थे। बिहार और यूपी के पहलवानों ने दंगल में आजमाए दांव: पतंग महोत्सव के लिए मैदान में बनाए गए मुख्य मंच से सटे उत्तर सैकड़ों लोगों की भीड़ दंगल देखने में जुटी थी। वहां दंगल का आयोजन किया गया था। स्थानीय सुदामा पहलवान रेफरी थे। दंगल प्रतियोगिता में पहलावनों में लोग गजब का जोश भर रहे थे। यही नहीं पहलवानों पर हजार और पांच सौ का दांव भी लग रहा था। इस प्रतियोगिता में बिहार और उत्तर प्रदेश के बलिया, मुगलसराय, कोटवा नारायणपुर समेत अन्य जगहों के पहलवानों ने दम आजमाए। जीतने वाले पहलवानों को इनाम से नवाजा जा रहा था। कलाकारों ने नशा मुक्ति और स्वच्छता का दिया संदेश: जेल घाट के समतल मैदान के बीचो बीच मिट्टी का बड़ा टिला था। वहां कुछ लोग खड़े थे। रेत कलाकारों की टीम ने अपनी कला से लोगों को दंग कर दिया था। रेत से बनाए दृश्य से वे लोगों को शराब छोड़ने और जिले को खुले में शौच से मुक्त करने का संदेश दे रहे थे। उनके द्वारा बनाए गए कलाकृति की लोगों ने खूब सराहना की। वहीं दूसरी तरफ शराब छोड़ अब ताजा दूध पीय गीत की मधुर तान कानों में मिश्री घोल रही थी। हरमोनियम, ढोलक और झाल के साथ एक से एक गीत गाकर कलाकार लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। एयर पैक स्लाइडर पर बच्चों ने खूब की मस्ती: जेल घाट मैदान में किड्स जोन बनाया गया था। करीब तीस फूट ऊंचा एयर पैक स्लाइडर पर बच्चों की मस्ती देखते बन रही थी। वहां से बच्चे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इतने ऊंचाई से स्लाइडर पर कूदते हुए उधम मचाते रहे। उनके मस्ती को देख अभिभावक भी खिलखिला कर हंस रहे थे। ना चोट लगने का डर और ना ही गिरने का। बस स्लाइडर के उपरी हिस्से तक चढ़ो और वहां से निडर होकर फिसलते और कूदते रहो। गीत संगीत से कलाकारों ने बांधा समां: पतंगबाजी के पूरे दिन के मस्ती के बाद शाम में लोग लोक गीत और देश भक्ति और भोजपुरी गीतों की सागर में गोता लगाने लगे। लोगों के मनोरंजन के लिए जिला प्रशासन ने स्थानीय व अन्य प्रदेशों से कलाकार बुलाए हुए थे। करीब साढ़े पांच बजे शाम तक गीत और संगीत का दौर चलता रहा। बीच-बीच में महिलाओं के लिए म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता का भी आयोजन होता रहा। वहीं शाम में जमकर आतिशबाजी हुई। गंगा आरती में शामिल हुए सैकड़ों लोग: जिला प्रशासन की ओर से आयोजित पतंग महोत्सव का समापन गंगा मईया की आरती से हुआ। गंगा घाट का किनारा दीपों से जगमगा उठा। गंगा मईया की आरती में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। विद्वान पंडितों के मंत्रोच्चार और गंगा मईया के जयकारे से गंगा घाट गूंजता रहा। मौके पर जिलाधिकारी रमण कुमार, डीडीसी मोविन अली अंसारी, सदर एसडीओ गौतम कुमार, डीएसपी शैशव यादव, नगर परिषद के ईओ अनिल कुमार, सदर बीडीओ मनोज कुमार, नगर प्रबंधक अनिल कुमार सिंह समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के मौजूदगी में स्वच्छता संग्राम सम्मान समारोह में बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web