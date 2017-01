नालंदा को दोबारा विश्व पटल पर पहचान देने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा ले रहा मूर्त्त रूप

नालंदा को दोबारा विश्व पटल पर पहचान देने वाला यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा ले रहा मूर्त्त रूपयूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा में चल रहा सड़क व तालाब निर्माण का कामनालंदा विश्विद्यालय में पढ़ते हैं 13 देशों के छात्र37.22 करोड़ की लागत से बनायी जानी है 12.5 किलोमीटर सड़क व तालाबगवर्निंग बोर्ड की बैठक के बाद आयेगी विकास कार्यों में तेजीफोटो:11राजगीर01-पिलखी गांव के पास स्थित नालंदा विश्वविद्यालय कैम्पस 11राजगीर02-नालंदा विश्वविद्यालय कैम्पस में चल रहा तालाब निर्माण का काम11राजगीर03-नालंदा विश्वविद्यालय कैम्पस में चल रहा तालाब निर्माण का काम11राजगीर04-नालंदा विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर पंकज मोहनराजगीर। निज संवाददातानालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा पहचान देने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा की पुर्नस्थापना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस उद्देश्य से की थी वह अब मूर्त्त रूप लेने लगा है। पूर्व राष्ट्रपति स्व. डॉ. अब्दुल कलाम, जमीन देने वाले किसानों व सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना साकार हो रहा है। 482 एकड़ में फैले आठ किलोमीटर के बने परिसर में विश्वविद्यालय के लिए सड़क निर्माण व तालाब खुदाई का काम शुरू हो चुका है। पहले चरण का काम सितम्बर से चल रहा है। कैम्पस में 37.22 करोड़ की लागत से सड़क व तालाब का निर्माण किया जाना है। परिसर के अंदर 12.5 किलोमीटर लम्बी सड़क बनायी जानी है। इसके लिए तेजी से काम चल रहा है। मौजूदा समय में चार तालाब की खुदाई हो रही है। इसके निकले हुए मिट्टी का उपयोग सड़क बनाने के लिए भरायी में की जायेगी। उसके बाद चार और तालाब खोदे जायेंगे। इसके निकले मिट्टी से कैम्पस के भवन निर्माण के लिए इंट बनायी जायेगी। परिसर के अंदर चार लाख क्यूबिक (घनमीटर) एरिया में तालाब की खुदाई होगी। सड़क एवं तालाब की खुदाई का काम एमजीसीपीएल (मित्तल गर्ग एंड कांट्रैक्टस प्राइवेट लिमिटेड) को मिला है। इन दोनों काम को सितम्बर 2017 तक पूरा कर लेना है। विश्वविद्यालय की पुर्नस्थापना के लिए 2007 से ही पहल शुरू हो गयी थी। उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम, नोबल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर जार्ज यो जैसे विद्वानों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खोजे गये स्थल का निरीक्षण किया था। लोगों ने इसे काफी बेहतर माना और विवि की स्थापना के लिए हामी भरी थी। उसके बाद इस विवि की चाहरदीवारी के निर्माण का काम पूर्व कुलपति डॉ. गोपा सभवरवाल ने 22 दिसम्बर 2011 को अपने हाथों से मुदफ्फरपुर गांव के पास सीमेंट-गिट्टी का घोल डालकर की थी।बोले यूनिवर्सिटी के प्रभारी कुलपति विश्वविद्यालय के लिए चहारदीवारी निर्माण के काम के संबंध में यूनिवर्सिटी के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर पंकज मोहन ने बताया कि कैम्पस में पहले चरण में काम चल रहा है। वहीं जल्द ही शैक्षणिक भवन बनाने का काम भी शुरू होगा। इसके लिए नागार्जुना एजेंसी को काम सौंपा जायेगा। इसी माह में यूनिवर्सिटी के गवर्निंग बोर्ड की बैठक दिल्ली में होनी है। गवर्निंग बोर्ड में अभी तक चार सदस्यों को शामिल किया जा चुका है। बोर्ड चांसलर तय करेगी। वहीं कुलपति के लिए आये हुए आवेदनों पर भी बोर्ड विचार करेगी। उन्होंने बताया कि उनका लगाव पढ़ाने से है। उन्होंने कुलपति पद के लिए आवेदन नहीं दिया है। वे शिक्षा बांटने में अपना समय देना चाहते हैं। गवर्निंग बोर्ड के पूरी तरह गठन होने व चांसलर और कुलपति की नियुक्ति के बाद निर्माण कामों में काफी तेजी आयेगी। आने वाले सालों में विवि परिसर एक नये लुक में होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा में मौजूदा समय में चलते हैं तीन स्कूल:नालंदा विश्वविद्यालय में सबसे पहला बैच एक सितम्बर 2014 से शुरू हुआ था। पहले बैच में स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज और स्कूल ऑफ इकोलोजी एंड इन्वायरमेंट स्टडीज सहित दो स्कूल की पढ़ाई प्रारंभ हुई थी। इसमें 12 छात्रों ने नामांकन कराया था। पहले सत्र की औपचारिक शुरूआत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 19 सितम्बर 2014 को किया था। पहले बैच में दो छात्र विदेश के थे। मौजूदा समय में स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज फिलॉस्फी एंड कमपेरेटिव रिलीजन स्कूल की भी पढ़ाई हो रही है। इस विश्वविद्यालय में आठ स्कूल खोले जाने हैं। हर स्कूल में आने वाले दिनों में 200 छात्र पढ़ेंगे। अगले साल से एक और स्कूल भारतीय और विदेशी भाषा साहित्य भी शुरू होगी। नालंदा विवि में 13 देशों के छात्र करते हैं अध्ययन:नालंदा विश्वविद्यालय में मौजूदा समय में 13 देशों के 130 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। वहीं इन छात्रों को पढ़ाने के लिए 22 फैकल्टी भी हैं। विवि में चीन, दक्षिण कोरिया, भूटान, लाओस, वियतनाम, दक्षिण अफ्रिका, नाइजीरिया, पेरू, ब्राजील, श्रीलंका, म्यांमार, भारत व जापान के छात्र पढ़ रहे हैं। वहीं अमेरिका, इंग्लैंड, स्वीटजरलैंड, पोलैंड, भारत, जर्मनी के फैकल्टी इन्हें शिक्षा दे रहे हैं।

