नगर निगम 19 को मनाएगा अपना 11वां सृजन दिवस

बिहारशरीफ। निज संवाददाता

First Published:15-01-2017 05:09:30 PM Last Updated:15-01-2017 05:11:39 PM

बिहारशरीफ नगर निगम 19 जनवरी को अपना 11वां सृजन दिवस मनाएगा। इसकी जोर-शोर से तैयारी की जा रही है। निगम ने 10 साल के सफर में आधुनिकीकरण व स्वच्छता पर विशेष जोर दिया। वर्ष 2015 में स्मार्ट सिटी में नामित होकर इसने बड़ी उपलब्धि हासिल की। उसके बाद से निगम विकास की राह पर निरंतर बढ़ता रहा। नगर आयुक्त कौशल कुमार ने बताया कि शहर को हर तरह से आधुनिक तौर पर स्मार्ट बनाया जाएगा। इसके लिए करोड़ों रुपये से कई आधुनिक मशीनें लायी गयी हैं। इन मशीनों से कई दिनों के काम कुछ ही घंटों में संभव है। इसके लिए सुपर सकर मशीन, रोड स्वीपर मशीन व अन्य कई मशीनें हैं। साथ ही हिरण्य पर्वत को पर्यटन लुक देकर शहरवासियों को एक सौगात दी गयी है। अब अंबेर पार्क, सुभाष पार्क व मणिराम अखाड़ा तालाब का भी सौंदर्यीकरण कर शहर को और स्मार्ट बनाया जा रहा है। सीएम के सात निश्चय पर भी कई योजनाओं पर काम चालू है। पक्की गली नाली के तहत 46 वार्डों में 92 योजनाओं पर काम चल रहा है। कचरा प्रबंधन के साथ ही स्वच्छता पर जोर शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए मलजेट मशीन, डिसील्टिंग मशीन व रोड स्वीपर मशीन लायी गयी है। इसके लिए रुट बनाकर हर गली व चौक-चौराहों पर से कचरा उठाव की विशेष व्यवस्था की गयी है। शहर में साढ़े सात सौ डस्टबीन भी रखे गए। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर के 5835 घरों में शौचालय बनाए गए। शेष बचे 1125 घरों में भी शौचालय निर्माण कराने की प्रक्रिया जारी है। आवास योजना के तहत 396 लोगों के घर बनाने के लिए चयन किया गया है। इनमें से 90 घरों का निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है। चिह्नित कच्चे घर होंगे पक्के नगर आयुक्त ने बताया कि वर्ष 2011 के जनगणना के मुताबिक शहर में 4832 कच्चे घर हैं। इनको भी पक्का बनाने की योजना है। 70 लाख रुपये से शहर में नौ जगहों पर 10 सामुदायिक शौचालय भी बनाए जाएंगे। हाल ही में 70 यूरिनल भी बनाए गए हैं। 13 करोड़ रुपये से सभी वार्डों की 315 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इन योजनओं में खंदकपर चौक से रेलवे क्रॉसिंग तक, रांची रोड से पहड़पुरा पीएमएस कॉलेज तक नाला व पीसीसी ढलाई, नालंदा कॉलोनी से मछली मंडी तक नाला निर्माण व अन्य कार्य शामिल हैं। पेयजल के लिए खर्च हो रहे सवा 99 करोड़ बिहारशरीफ शहर में पेयजल सबसे बड़ी समस्या रही है। इससे निपटने के लिए 17 वार्डों में 24 करोड़ 59 लाख से 14 हजार घरों में जलापूर्ति लाइन बिछाई गयी। साथ ही अमृत योजना से 74 करोड़ 74 लाख रुपये से 15 वार्डों के 15 हजार परिवारों तक पानी पहुंचाया जाएगा। इन योजनाओं पर काम चल रहा है। शहर की सड़कों के किनारे व चौक-चौराहों व लिंक पथों पर 1800 एलईडी व 2500 सीएफएल लाइट लगायी गयी हैं। इनके मेंटेनेंस के लिए हाल ही में स्काई लिफ्ट भी मंगाई गयी है।

