कलेक्ट्रेट का सुरक्षा घेरा तोड़ घुसे आइसा व इंनौस कार्यकर्ता- पेज 4 लीड

कलेक्ट्रेट का सुरक्षा घेरा तोड़ घुसे आइसा व इंनौस कार्यकर्ता- पेज 4 लीड

First Published:17-01-2017 07:56:00 AM Last Updated:17-01-2017 08:00:37 PM

-वैशाली में हुई हत्या के मामले में कार्रवाई की कर रहे थे मांग-दो घंटे तक कलेक्ट्रेट कैंपस में मची रही अफरातफरीफोटो 05- अधिकारियों से नोकझोंक करते आइसा कार्यकर्ताफोटो 06- आइसा कार्यकर्ताओं को समझाते अधिकारीआरा। निज प्रतिनिधिवैशाली के राजकीय अम्बेदकर कन्या आवासीय विद्यालय में बलात्कार कर छात्रा की हत्या किये जाने की घटना से खफा आइसा इंनौस के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को शहर में विरोध मार्च निकाला। शहर के वीर कुंवर सिंह पार्क से मार्च निकाला और डीएम कार्यालय पहुंच गया। डीएम कार्यलय के गेट पर पहुंचते ही सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए कृषि कार्यालय होते हुए डीएम कार्यालय पहुंच गये। इसके बाद कार्यकर्ता न्याय की मांग को ले सभा करने लगे। इसके बाद कलेक्ट्रेट कैंपस में अफरातफरी मच गई। गेट की सुरक्षा में लगे पुलिस वालों के हाथ-पांव फूलने लगे, क्योंकि कलेक्ट्रेट परिसर में माइक बजाना व सभा करना प्रतिबंधित है। आइसा व इंनौस के कार्यर्ताआओं को समझाने में अधिकारियों के पसीने छूट गये। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अपराजिता की मौत के बाद से उनके परिजनों को 20 लाख रुपये का मुआवजा, प्राचार्य इंदु व मिथिलेश सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पीड़ित के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे थे। बिहार के सभी राजकीय बालक व बालिका विद्यालयों को इंटर तक करने व सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने की मांग कर रहे थे। साल 2012 में कतिरा स्थित अम्बेदकर छात्रावास में हुए हमले के शिकार छात्रों के बकाया की मांग कर रहे थे। कलेक्ट्रेट परिसर में हो रहे हंगामे के बाद एसडीओ नवदीप शुक्ला, मजिस्ट्रेट विकास कुमार, डीएसपी संजय कुमार, इंस्पेक्टर नेयाज अहमद पहुंचे और आक्रोशित छात्रों को समझाने लगे। अधिकारियों के आने के बाद कार्यकार्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कलेक्ट्रेट में करीब दो घंटे तक अफरातफरी की स्थिति बनी रही। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि वे लोग सीधे डीएम को आवेदन देंगे, लेकिन घटनास्थल पर मौजूद अधिकारी इस बात को मानने से इंकार कर दिया। काफी मशक्कत के बाद आक्रोशित छात्रों का गुस्सा शांत हुआ। इसके बाद स्थिति सामान्य हुई। ---रांग नंबर पर प्यार, यौन शोषण में गिरफ्तार-युवती की शिकायत पर दरभंगा के युवक को पुलिस ने पकड़ा-युवती ने शादी का झांसा दे यौन शोषण करने का लगाया आरोप आरा। निज प्रतिनिधिशादी का झांसा देकर युवती के साथ करीब एक साल तक यौन शोषण करने वाले युवक को महिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछाताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दरभंगा के बड़ा बाजार के रहने वाले सूर्यनारायण प्रसाद का पुत्र संदेश कुमार ने शहर की एक लड़की के मोबाइल फोन पर कॉल की। इसके बाद लड़की ने कहा कि यह रांग नम्बर है, लेकिन वह माना नहीं। इसके बाद दोनों के बीच हल्की नोकझोंक शुरू हो गई। फिर बॉलीवुड की फिल्मी कहानी की तरह कुछ दिनों बाद दोनों में प्यार हो गया। प्यार के बाद युवक युवती को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने लगा। काफी दिनों तक यह सिलसिला चलने के बाद लड़की ने शादी की बात कही पर युवक ने इनकार कर दिया। इसके बाद लड़की ने एक माह पहले इसकी एफआईआर महिला थाने में दर्ज करायी। इसके बाद महिला थानाध्यक्ष पूनम कुमारी ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। ---------------रिवाल्वर लेने के लिए आरपीएफ ने दिया आवदेन आरा। निज प्रतिनिधिपिछले दस सालों से जब्त रिवाल्वर पाने के लिए आरपीएफ ने जीआरपी से मांग की है। आरपीएफ इंस्पेक्टर अजय शंकर पटेल ने कोर्ट की प्रति का हवाले देते हुए रिवाल्वर की मांग की है। बता दें कि बीते दिनों आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान में मालखाने के चक्कर में फंसा रिवाल्वर शीर्षक से खबर छपी थी। इसके बाद दानापुर रेल मंडल के अधिकारियों में खलबली मच गई थी। रेल एसपी जीतेन्द्र मिश्रा ने रिवाल्वर सहित मालखाना खोलने के लिए भोजपुर के डीएम को पत्र दिया था। इसके बाद मजिस्ट्रेट ब्यास मुनि पांडेय की मौजूदगी में मालखाना खुला। मालखाने का चार्ज राम बालक राम को दिया गया है। इस दौरान स्टेशन प्रबंधक एसएन पाठक, जीआरपी इंचार्ज सूर्यदयाल सहित रेलवे के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मालखाना खुलने के बाद आरपीएफ ने जब्त रिवाल्वर के लिए जीआरपी के पास आवदेन दिया है। ----बाइक सवार दो पियक्कड़ों को पुलिस ने पकड़ाआरा। नगर थाना पुलिस ने शराब के नशे में चूर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों की पहचान नाजिरगंज के फूलचंद व बाबू बाजार के धनजंय दुबे के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक क्रॉस मोबाइल के जवान प्रभाकर कुमार की गश्ती कर रहे थे। इसी बीच दोनों शराब के नशे में सड़क पर दिखे। इसके बाद पुलिस ने बेल्थएनलाइजर मशीन से चेक किया तो शराब पीने की पुष्टि हुई। नगर इंस्पेक्टर एस के शाही ने बताया कि बाइक को जब्त कर दोनों को जेल भेज दिया गया है। --------------वार्ड सदस्य से मारपीट में मुखिया को बेल अन्य की तलाशआरा। इचरी पंचायत के वार्ड सदस्य तारकेश्वर सिंह से मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार मुखिया को मंगलवार को कोर्ट से बेल मिल गया। इस मामले के आरोपी इचरी पंचायत के मुखिया मनीष यादव को सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि इस मामले के अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इजरी, सलेमपुर, पीपरपांती, राम डिहरा सहित अन्य जगहों पर छापेमारी की गई। मालूम हो कि वार्ड सदस्य से मारपीट को ले वार्ड सदस्यों व ग्रामीणों ने आरा शहर में जमकर हंगामा किया था। नि.प्र.

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web