मंझौली के विवाह मंडप से 12 किलो गांजा बरामद

First Published:13-01-2017 09:05:09 PM Last Updated:13-01-2017 09:11:57 PM

कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र में चली छापेमारीकारोबारी की पहचान में जुटी पुलिसआरा, बड़हरा। निज संवाददाताभोजपुर जिले के कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में हजारों रुपये मूल्य का 12 किलो गांजा बरामद किया है। इस दौरान मौके का फायदा उठा कारोबारी भाग निकलने में सफल रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को कृष्णागढ़ के थानाध्यक्ष रामविलास को गुप्त सूचना मिली कि मंझौली गांव के विवाह मंडप के समीप गांजा रखा हुआ है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थानेदार ने दल-बल के साथ मंझौली गांव में बताये गये स्थान पर छापेमारी कर 12 किलोग्राम गांजा बरामद कर लिया। गांजा के संबंध में थानेदार ने बताया कि बरामद गांजा सड़ा हुआ है। पूर्व में कोई कारोबारी इसे छोड़ कर भाग गया है। पुलिस इस कारोबारी की पहचान करने में जुटी हुई है। इसे ले पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। वह यह भी जांच कर रही है कि कहीं किसी को फंसाने की नीयत से तो गांजा लावारिस हालत में तो नहीं रखा गया था। गांजे को ले पूरे गांव में तरह-तरह की चर्चा का बाजार गर्म है। बरामद बाजार में गांजे की कीमत करीब 50 हजार रुपए बताई जा रही है। विभूति एक्सप्रेस से 140 बोतल शराब बरामदआरा/बिहिया। निज संवाददाताजीआरपी ने गुप्त सूचना मिलने पर विभूति एक्सप्रेस में छापेमारी कर 140 बोतल देसी शराब बरामद कर ली। पुलिस को देख कारोबारी फरार हो गया। शुक्रवार को जीआरपी थानाध्यक्ष सूर्यदयाल सिंह को गुप्त सूचना मिली कि विभूति एक्सप्रेस में कोई कारोबारी देशी शराब ले कर जा रहा है। सूचना पर थानाध्यक्ष ने आरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही जांच-पड़ताल शुरू कर दी। सघन चेकिंग के दौरान पुलिस ने विभूति एक्सप्रेस के कोच नंबर एस 5-3 से प्लास्टिक के बोरे में छिपाकर रखी गयी शराब को बरामद किया। बोरा खोलने पर उसमें 200 एमएल की 140 बोतल देसी शराब थी। जीआरपी ने अज्ञात कारोबारी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच-पड़ताल कर रही है।मानव शंृखला बनाने को मंथनआरा। निज संवाददातामानव शृंखला बनाने को ले पदाधिकारियों की बैठक सदर एसडीओ के कार्यालय में की गई। बैठक में सभी ने मुख्य रूप से शहर व इसके सटे प्रखंडों में बनने वाले मानव शृंखला को लेकर मंथन किया। पदाधिकारियों ने मानव शृंखला के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने के साथ शांति व्यवस्था कायम रखने के साथ रूट चार्ट पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया। इसमें सभी ने प्रखंडों के पदाधिकारियों को तैयारी का जायजा लेते रहने का निर्देश दिया। बनने वाली इस शृंखला में सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों से सहयोग करने की अपील की गई। मुख्य मार्गों पर बनने वाली शृंखला के दौरान पदाधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया है। पदाधिकारियों ने सभी सीडीपीओं से विचार-विमर्श करते हुए कहा कि इससे कार्य में सभी सेविका व साहयिकाओं पूरी तैयारी के साथ इसमें लग जायें। कार्य में कोताही बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। बैठक में डीएसपी संजय कुमार, इंस्पेक्टर एसके शाही, नैयाज अहमद व जिले की सभी सीडीपीओ उपस्थित थीं। ---कुबेरचक धनडीहा बालूघाट को पुलिस ने किया सीलकोईलवर का मामला कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाईविवाद के कारण बंद हुआ बालू घाट आरा। निज संवाददातादो गुटों में रास्ते को ले हुए विवाद के कारण कोईलवर थाना पुलिस ने कुबेरचक धनडीहा बालू घाट को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। मालूम हो कि इस घाट पर बालू ढुलाई करने के लिए दो पक्षों के बीच गुरुवार को विवाद हो गया था। दोनों पक्षों के बीच गहराते विवाद को काटने के लिए कोईलवर थाना पुलिस व सीओ को विवादित स्थल पर धारा 144 लगानी पड़ी थी। इसके बाद गुरुवार को मामला शांत हुआ था। शुक्रवार को बालू ढुलाई करने के लिए रास्ते को ले विवाद दुबारा बढ़ने लगा। दोनों पक्षों द्वारा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी की जाने लगी। मामले की गंभीरता को देख कोईलवर थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बालू ले जाने वाले रास्ते को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। इसके बाद थाना पुलिस ने दोनों गुटों को शक्त हिदायत दी है कि वे मामले को शांतिपूर्ण ढंग से काजी कार्रवाई करते हुए सुलझा ले। कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगी। ----मकर सक्रांति की सौगात, रिहा हुए आठ बंदी उच्च विचार के कारण सभी की हुई रिहाईरिहा होने वालों में दो सगे भाई भी शामिल आरा। निज संवाददाताआरा जेल में आजीवन कारवास की सजा काट रहे आठ बंदियों को मकर सक्रांति की पूर्व संध्या पर जेल प्रशासन द्वारा रिहा कर दिया गया। ऐसा राज्य परिहार बोर्ड की अनुमति मिलने के बाद किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के आरा जेल में आठ कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, जिनमें दो सगे भाई मनोज कुमार सिंह व अशोक कुमार सिंह समेत राजेश्वर सिंह, भोला सिंह, रामप्रवेश सिंह, बृजनंदन सिंह, लालमोहर राय व लल्लू राय शामिल है। ये सभी आजीवन कारावास की सजा के दौरान 14 वर्षों तक जेल में रह चुके हैं। इस अवधि के दौरान इन कैदियों के आचरण की जांच राज्य परिहार बोर्ड द्वारा की गयी। दूसरे कैदियों समेत पुलिस कर्मियों के साथ अच्छे व्यवहार करने की जानकारी जांच के क्रम में बोर्ड को मिली। इसी आधार पर बोर्ड ने बिहार सरकार से इनकी शेष बची सजा को माफ करने का अनुरोध किया। इसे सरकार ने मानते हुए रिहा करने का आदेश बोर्ड को दे दिया। इस आदेश के बाद बोर्ड से आदेश मिलते ही जिला प्रशासन ने सभी को रिहा कर दिया। रिहा हुए बंदियों में जेल से छूटने की खुशी साफ झलक रही थी। इनमें दो सगे भाई मनोज व अशोक की तो मानो मनचाही मुराद मिल गई है। मकर सक्रांति की पूर्व संध्या पर इनके छूटने की खबर मिलते ही परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई।

