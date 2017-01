दो लाख के लिए वार्ड सदस्य की मुखिया ने तोड़ी हड्डी-पसली

दो लाख के लिए वार्ड सदस्य की मुखिया ने तोड़ी हड्डी-पसली

सादे कागज पर लगवाया ठप्पा, तो मच गया बवाल

First Published:16-01-2017 06:57:31 PM Last Updated:16-01-2017 07:00:36 PM

पूरे दिन आंदोलन के आग में तपता रहा आरा आरोपी मुखिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार आरा फोटो:2-पिटाई में जख्मी वार्ड सदस्य को स्ट्रेचर पर लेकर नारेबाजी करते लोग 3-सिविल सर्जन आवास के पास सड़क जाम कर नारेबाजी करते वार्ड सदस्य 4-डीडीसी कार्यालय के पास घेराव करते वार्ड सदस्यों को समझाते डीएसपी 5-उत्पाद कार्यालय गेट को धक्का देते आक्रोशित सदस्य व रोकते पुलिस बल 6-डीडीसी कार्यालय पर हंगामा करते वार्ड सदस्यों को रोकती पुलिस आरा। निज प्रतिनिधि भोजपुर जिले के आरा प्रखंड के इचरी पंचायत के मुखिया ने रुपये के लिए वार्ड सदस्य की मारकर हड्डी-पसली तोड़ दी। इसके कारण शहर में बवाल मच गया। न्याय की मांग को लेकर वार्ड सदस्यों ने डीडीसी कार्यालय, उत्पाद विभाग कार्यालय व कलेक्ट्रेट रोड को जाम कर विरोध-प्रर्दशन करने लगे। आरोपियों की गिरफ्तारी व धोबहा ओपी प्रभारी पर कार्रवाई की मांग को लेकर तीन घंटे तक सड़क जाम कर दिया। इस मामले को लेकर मुखिया के भाई सहित छह लोगों के खिलाफ वार्ड सदस्य के बयान पर एफआईआर दर्ज करायी गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मुखिया मनीष यादव को गिरफ्तार कर लिया। इचरी पंचायत के वार्ड संख्या 9 के वार्ड सदस्य तारकेश्वर सिंह से मुखिया मनीष सिंह ने दो लाख रुपये की मांग की थी। धमकी दिया था कि अगर रुपये नहीं देते हैं, तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। इसी बीच पिछले 22 दिसम्बर को वो सब्जी लेकर सलेमपुर बाजार से अपने गांव मनीराय के टोला लौट रहे थे। इसी बीच सुदामा दूबे के बगीचे के समीप मुखिया व पंचायत सेवक गणेश शर्मा सहित चार अन्य ने मिलकर घेर लिया। इसके बाद उनकी बेरहमी से पिटाई करने के कारण हड्डी-पसली टूट गई। बेहोशी की हालत में उसे छोड़कर वे लोग वहां से भाग गये। ग्रामीणों के सहयोग से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पीड़ित का आरोप है कि इस मामले की एफआईआर कराने के लिए जब वो धोबहा ओपी गये तो पुलिस ने कहा कि इलाज कराने के बाद एफआईआर दर्ज होगी। दोबारा जब वो थाने गये तो पुलिस ने खदेड़ दिया। इसी बीच 15 जनवरी को भी मुखिया दो लाख रुपये की मांग करते हुए उन्हें घेर लिया और जबरन सादे कागज पर ठप्पा ले लिया। वार्ड सदस्यों का आरोप था कि आरोपी मुखिया सदर अस्पताल पहुंचकर भी उसके साथ मारपीट की। डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि आरोपी मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस से हुई नोकझोंक हंगामे के बाद आरोपी मुखिया उत्पाद विभाग के कार्यालय की दीवाल फांदकर उसमें प्रवेश कर गया। उस पकड़ने के लिए वार्ड सदस्यों की टीम जब उत्पाद विभाग के कार्यालय में घुस रही थी तो सुरक्षा बलों ने लोगों को अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद लोग गेट को जबरन खुलवाने लगे। इसी बीच सैप जवानों व आंदोलनकारियों के साथ नोक-झोंक भी हो गई। लोगों का आरोप था कि पुलिस ने ही आरोपी मुखिया को भगा दिया है। क्या है पूरा मामला इचरी पंचायत में योजनाओं के चयन के लिए वार्ड सभा कराया जाना था। इसी बीच 21 दिसम्बर को बिना वार्ड सभा कराये ही वार्ड विकास समिति के फार्म व रजिस्टर पर हस्ताक्षर करवाया जा रहा था, जिसका वार्ड सदस्य तारकेश्वर सिंह ने विरोध किया। समिति में अपने मनचाहे व्यक्ति को रखने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी इस घटना से उतेजित वार्ड सदस्यों ने पुलिस-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। लोगों का आरोप था कि प्रशासन से मिलकर मुखिया लोगों की आवाज को दबा रहा है। शिकायत करने थाना में जाने पर पुलिस एफआईआर करने के बजाय डांटफटकार कर भगा देती है। स्लाईन लगे स्ट्रेचर पर घायल वार्ड सदस्य को शहर में घुमाया अपने साथी की बेरहमी से पिटाई किये जाने से आक्रोशित वार्ड सदस्यों ने शहर में जमकर हंगामा किया। स्लाईन लगे स्ट्रेचर पर घायल वार्ड सदस्य को लेकर शहर में घुमाकर इंसाफ की मांग कर रहे थे। डीडीसी कार्यालय के गेट के सामने खड़े होकर हंगामा कर रहे थे। हंगामे की वजह से अफरा-तफरी मची रही। वार्ड सदस्यों की मांग थी कि आरोपी मुखिया मनीष यादव और ग्राम सेवक गणेश शर्मा सहित अन्य पर कार्रवाई की जाय। मुखिया मनीष यादव ने कहा कि चुनावी के समय से ही विवाद था। वैसे इस मामले में मेरा कोई हाथ नहीं है। वार्ड सदस्यों की प्रमुख मांगे - मुखिया की गिरफ्तारी - जख्मी को मुआवजा - मुखिया की बर्खास्तगी - सुरक्षा की मांग - आगे इस तरह की घटना को रोकने के उपाय ... सहयोग करें वरना खाकर दे दूंगा जान दो लाख रुपये की रंगदारी नहीं देने पर मारपीट कर हड्डी-पसली तोड़ने वाले मुखिया के आतंक से जब पुलिस प्रशासन ने नहीं बचाया तो वार्ड सदस्य तारकेश्वर सिंह आत्महत्या करने के लिए सोचने लगे थे। इसके बाद उन्होंने वार्ड सदस्य के सदस्यों से गुहार लगायी कि अगर आपलोग सहयोग नहीं करते है, तो जहर खाकर अपनी जान दे देंगे। यह सुनते ही जिले करीब चार सौ वार्ड सदस्य सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचे और न्याय की मांग को लेकर सड़क पर उतरकर विरोध प्रर्दशन करने लगे। इस दौरान नैना देवी, धजीत कुमार, मनोज कुमार सिंह, सुरेन्द्र कुमार सिंह, श्याम शुक्ला, रंजन बाबा सहित सैकड़ों वार्ड सदस्य थे। हंगामे के बाद दर्ज हुई एफआईआर पिछले एक माह से पुलिस के समक्ष न्याय की भीख करने वाले वार्ड सदस्य तारकेश्वर सिंह के साथियों का जब गुस्सा भड़का तो पुलिस ने इसकी एफआईआर की। इस मामले में इचरी पंचायत के मुखिया मनीष यादव व उसके भाई सहित छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गई है। वार्ड सदस्य की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात वार्ड सदस्य तारकेश्वर सिंह की सुरक्षा में सदर अस्पताल में पुलिस बल की तैनाती की गई है। उनपर कोई हमला न हो इसको लेकर पुलिस को अलग से तैनात किया गया है। फिलहाल उसका इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हो रहा है। रणक्षेत्र में तब्दील रहा पूरा शहर वार्ड सदस्यों को हंगामे की वजह से पूरा शहर रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। काफी संख्या में पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया था। करीब तीन घंटे तक पूरे शहर में अराजकता की स्थिति बनी रही। मारने के लिए मुखिया को दौड़ाया तो दीवाल फांदकर भागा शहर में हो रहे आंदोलन की जानकारी जब मुखिया को लगी तो वह शहर में अपने गुर्गो को लेकर पहुंच गया। इसके बाद आंदोलन को कुचलने के प्रयास में जुट हुआ था। इसी बीच वार्ड संघ के सदस्यों की नजर पड़ी तो मुखिया मारने के लिए लोग दौड़ पड़े। किसी तरह से मुखिया जान बचाकर उत्पाद विभाग के कार्यालय को फांदकर भागने में कामयाब रहा। इस दौरान उसको चोटें भी आई है। जाम में फंसे रहे लोग आंदोलन की वजह से शहर के कलेक्ट्रेट रोड, प्रखंड कार्यालय रोड, सदर अस्पताल रोड जाम रहा। इसके कारण आमलोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब तीन घंटे तक चले हंगामे व जाम के कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। इस दौरान सैकड़ों वाहन जाम हटने के इंतजार में खड़ी रही। आंदोलनकारी सड़क के बीचोबीच चल रहे थे। घटना की फ्लैश बैक 21 दिसम्बर आमसभा में विवाद 22 दिसम्बर को मारपीट 22 दिसम्बर थाने में एफआईआर नहीं हुआ दर्ज 15 जनवरी को दोबारा मारपीट 16 जनवरी की दोपहर आंदोलन 16 जनवरी की शाम आरोपी मुखिया की गिरफ्तारी

