video : राधे मां के साथ पुलिस वालों ने किया डांस, गाना भी गाया

विवादास्पद धर्मगुरु राधे मां का एक ओर जहां विवेक विहार थाने में स्वागत किया गया और थाने के एसएचओ ने अपनी कुर्सी तक दे दी वहीं दूसरी तरफ जीटीबी एक्लेव के कुछ पुलिसकर्मी उनके साथ गाने और डांस करते दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर राधे मां के साथ गाना गाते पुलिसकर्मियों का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। खबर तो ये भी है कि पुलिस महकमे के बड़े अधिकारियों ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए विवेक विहार थाने के एसएचओ और जीटीवी एक्लेव के पांच पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है।

देखें वीडियो-

#WATCH Policemen seen singing with self styled god woman Radhe Ma in Delhi's GTB Enclave pic.twitter.com/XOIAr2vKHf