VIDEO: साउथ दिल्ली में अफ्रीकी व्यक्ति पर भीड़ का हमला, लगा रहा है माफी की गुहार लेकिन...

सोमवार को सामने आए एक वीडियो में एक अफ्रीकी आदमी को पोल से बंधा देखा गया जिसे कुछ लोगों की भीड़ मिलकर पीट रही थी। खबरों के मुताबिक वीडियो में दिख रही घटना साउथ दिल्ली के मालवीयनगर में घटी थी। वीडियो दिख रहा आदमी जिसका चेहरा खून से सना हुआ है, वो लोगों से खुद को माफ कर देने और जाने देने की गुजारिश कर रहा है। लोग इसके बाद भी लगातार मुक्कों और लात की बारिश कर रहे थे।

वीडियो में दिख रहे लोगों में से एक ने इसका पैर पकड़ा हुआ था जबकि दूसरा उस पर छड़ी से हमला करता हुआ दिख रहा है। वीडियो में पीड़ित को लगातार माफी मांगता हुआ सुना जा सकता है। भीड़ में से कुछ लोगों को उसे बांध कर मारने को कहते हुए सुना जा सकता है। वीडियो में एक महिला भी दिखाई दे रही हैं जो कि उस पर चप्पलों से हमला कर रही है। एक अन्य को यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि इसके पॉकेट से 6000 रुपये बरामद हुए हैं।



Heartless Delhi. Disturbing video of an African national being beaten by a mob in the capital.Police launch probe to identify mob @htTweets pic.twitter.com/foQerRroC6