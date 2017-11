जहरीले स्मॉग ने दिल्ली को घेरा, बुलाई गई आपात बैठक

जहरीले स्मॉग ने मंगलवार को पूरी दिल्ली को अपनी जद में ले लिया। स्मॉग के चलते लोगों की आंखों में जलन और सिरदर्द की शिकायत देखने को मिल रही है। धुंध की वजह से उड़ाने भी प्रभावित हुईं है। कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है जबकि स्कूलों में छूट्टी के आदेश जल्द जारी किए जा सकते हैं। स्मॉग के गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शाम साढ़े पांच बजे एजुकेशन, स्वास्थ्य और पर्यावरण विभाग के मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए उठाने जाने वाले कदम पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री डॉ हर्षवर्द्धन ने मुलाकात करने की कोशिश की। उधर पड़ोसी राज्यों में फसल के अवशेष जलाने की सेटेलाइट से सरकार निगरानी करेगी और हर हफ्ते इसकी रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी।

Hv called a meeting at 5.30pm with Edu, Health & Env Dept with today's pollution data and all relevant studies.