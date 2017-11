खतरा:ठंड के साथ दिल्ली की हवा हुई जानलेवा,सांस लेने में हो रही दिक्कत

दिल्ली एनसीआर में मंगलवार सुबह घना कोहरा देखने को मिला। सुबह 5 बजे धुंध के कारण विजिबिलिटी 500 मीटर से कम हो गई, दिल्ली के राजपथ, इंडिया गेट और कालिंदी कुंज में घने कोहरे के कारण सुबह से ही जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। एयर क्वालिटी बहुत ही खराब है, ऐसे में बाहर निकलने से पहले सावधानी जरूर बरतें।



बीते दो दिनों से धुंध की स्थिति कुछ ऐसी ही है। मौसम विभाग ने 5 नवंबर को संकेत दिए थे कि 7 नवंबर को प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा। सर्दी बढ़ने के साथ साथ दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है।

Thick smog cover engulfs parts of Punjab, visuals from Amritsar; people say they are facing difficulties due to decreased visibility. pic.twitter.com/I1Yt2bx5c5