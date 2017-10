प्रद्युम्न मर्डर केस : पिंटो परिवार को जमानत, CBI जांच में हो शामिल-HC

गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में सात वर्षीय प्रद्युम्‍न की हत्या के मामले में शनिवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर तक अग्रिम जमानत दे दी है। सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते कहा है कि केस में रेयान पिंटो से पूछताछ जरूरी है। आपको बता दें कि रेयान के मालिक रेयान ऑगस्टाइन पिंटो, पिता रेयान ऑगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और मां ग्रेस पिंटो की गिरफ्तारी पर 7 अक्टूबर तक पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।

पीड़ित पक्ष के वकील एस टेकरीवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा, पिंटो परिवार को सशर्त जमानत दी गई है और उन्हें देश छोड़ने की इजाजत नहीं है। कोर्ट में जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। मामले में एचआर हेड और रिजनल हेड को भी राहत मिली है।

Interim bail to Pintos with certain conditions,can't leave country, also have to join investigation when needed: S Tekriwal,Victim lawyer pic.twitter.com/o0m59j0Tls