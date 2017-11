एनजीटी ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, ऑड-इवन पर फैसला कुछ देर में

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के रुख पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि अगर दिल्ली सरकार के पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करनी थी तो उन्होंने इस संबंध में मीडिया से क्यों बात की। दरअसर सोमवार को ऑड-इवन लागू करने को लेकर सुनवाई होनी थी लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से कोई भी कोर्ट नहीं पहुंचा। गौरतलब है कि ऑड-इवन लागू करने में महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट देने को लेकर दिल्ली सरकार और एनजीटी के बीच पेंच फंसा हुआ है। दिल्ली में आम आदमी पाटी ऑड इवन लागू कर पाएगी या नहीं इसका फैसल अब दोपहर बाद ही लिया जाएगा।

NGT on #Delhi Smog and #OddEven: Delhi Government has still not moved modification application on NGT on the issue of #OddEven. NGT observes "govt approaching us or was its minister's statement for press only?"