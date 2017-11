हिंडन एयरबेस घुसपैठः संदिग्ध बोला,- मैं वहां बैठना चाहता था, फिर नहीं होगा ऐसा 

दिल्ली से सटे गाजिबाद में स्थित हिंडन एयरबेस की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। मंगलवार की रात को यहां एक संदिग्ध एयरबेस कैंपस में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसे सुरक्षाकर्मियों ने गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया। पूछताछ के दौरान इसने अपना नाम सुजित कुमार बताया है। उसने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का रहने वाला है।

जांच के दौरान पुलिस ने जब सुजित से पूछताछ की तो उसने अंदर घुसने का कारण बताया।

I didn't have anything to eat & just wanted to sit there, won't do it again: Sujeet Kumar, man who attempted to jump over boundary wall of Hindon Air Base in Ghaziabad pic.twitter.com/A7EwE8Bwmj