प्रद्युम्न हत्याकांड: नाराज अभिभावक बोले, स्कूल ने बच्चों से खून के धब्बे साफ कराए, प्रिंसिपल सस्पेंड

गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में क्लास 2 के बच्चे की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। एक अभिभावक ने बताया कि उसके बच्चे से स्कूल में खून के धब्बे साफ कराये गए। एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान एक अभिभावक ने ये बातें बताई।

11.25AM: एसडीएम सोहना सतीश यादव का ब्यान, डीईओ के नेतृत्व में गठित टीम स्कूल के अन्दर जांच कर रही है।

11.10AM: रेयान की प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया।

11.05AM- प्रदुमन के परिजन सीबीआई जांच के साथ एफआईआर में रेयान प्रिंसिपल और निदेशक का नाम जोड़ने की मांग कर रहे हैं। स्कूल के बाहर बड़ी संख्या अभिभावक मौजूद हैं।

बस कंडक्टर गिरफ्तार

इससे पहले गुरुग्राम स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी क्लास के बच्चे की हत्या के मामले में देर शाम पूछताछ के बाद पुलिस ने बस कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में स्कूल की लापरवाही भी सामने आ रही है।

अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन

शनिवार की सुबह मृतक बच्चे के अभिभावकों ने स्कूल के गेट में प्रदर्शन किया और स्कूल प्रबंधक की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक पुलिस स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती तब तक वह अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। लोगों के गुस्से को देखते हुए स्कूल के बाहर काफी संख्या में पुलिसबल को तैनात कर दिया गया है। जिस तरह से शुक्रवार को स्कूल परिसर में तोड़फोड़ की गई थी उससे बच्चे के लिए स्कूल गेट को बंद कर दिया गया है और किसी को भी स्कूल परिसर में आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। प्रदर्शन कर रहे अभिभावको का कहना है कि जब स्कूल में इतनी फीस ली जाती है तो सुविधाएं क्यों नहीं दी जातीं। स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरे तो लगा दिए गए हैं लेकिन ज्यादातर खराब है। स्कूल का स्टाफ भी बिना जानकारी लिए रखा गया है।

गौरतलब है कि गुरुग्राम स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी क्लास के छात्र प्रद्युम्न की शुक्रवार सुबह स्कूल परिसर के अंदर ही गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में स्कूल के बस कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह बच्चे का शोषण करना चाहता था लेकिन जब बच्चे ने इसका विरोध किया तो उसने बच्चे की हत्या कर दी। उसने बताया कि चाकू बस में था और वो उसके पास था। जब बच्चे ने विरोध किया तो उसने बच्चे को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी।

