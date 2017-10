इनकम टैक्स रेडः जय भारती ग्रुप के 60 स्थानों से मिले 7 करोड़, टॉयलेट से मिला 3 किलो सोना

आयकर विभाग ने दिल्ली-एनसीआर की 60 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की है। आयकर विभाग की टीम दिल्ली, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव में छापेमारी कर रही है। छापेमारी गुरुवार से लगातार जारी है। यह छापेमारी जय भारती ग्रुप पर की गई है। आयकर विभाग ने कई जगहों से 7 करोड़ रुपया बरामद किया है। वहीं टॉयलेट से तीन किलोग्राम सोना बरामद किया गया है।

IT raids at several premises of Jai Bharat Maruti Group across NCR. Rs 7 Cr & 3 kg of jewelry recovered in raids, underway since Thursday.