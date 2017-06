मौसम एलर्टः दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना

सोमवार सुबह दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। रविवार को दिन में तेज धूप और गर्मी से लोग परेशान थे वहीं दूसरी तरफ शाम के वक्त उमस भरी गर्मी ने लोगों का जीना हराम कर दिया था। आज सुबह हुई बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है। लेकिन ऑफिस जाने वाले लोगों को बारिश की वजह से ट्रेफिक जाम होने का डर भी सता रहा है। सुबह ऑफिस के लिए निकल चुके लोगों को मामूली दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। खबरों के मुताबिक दिल्ली सहित फरीदाबाद के भी कई इलाकों में बारिश हुई है।

#Delhi: Rain lashes parts of the national capital (Visuals from India Gate) pic.twitter.com/YYwXqrWNL0