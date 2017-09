दिल्ली HC: 2 बजे होगी हनीप्रीत की ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर सुनवाई, पंचकूला पुलिस ने दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में मारा छापा

साध्वियों से रेप के मामले में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत इंसा ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पर आज दोपहर दो बजे सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में हनीप्रीत तनेजा के नाम से दाखिल याचिका में उसने अपनी जान को खतरा बताया है।

हनीप्रीत ने हरियाणा पुलिस महानिदेशक के उस बयान को भी आधार बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हनीप्रीत की जान को खतरा है। याचिका में तीन सप्ताह के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने की मांग की गई है, ताकि चंडीगढ़ में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने में उसे परेशानी न हो। आज पंचकूला पुलिस ने दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित ए-9 में हनीप्रीत की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा, लेकिन वह वहां नहीं मिलीं।

#Visuals Panchkula Police raided A-9 Greater Kailash with arrest warrant for #HoneyPreetInsan, but she was not found. #Delhi pic.twitter.com/swMgM1xOg6