Video: तलवारें लेकर अस्पताल में घुसे नाइजीरियाई गुट, हुआ खूनी संघर्ष, डरकर टॉयलेट में छिपा स्टाफ

दक्षिणी दिल्ली में साकेत इलाके में नाइजीरियाई युवकों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। ये वारदात इलाके में स्थित एक नर्सिंग होम में हुई। दो समूहों के बीच हुए खूनी संघर्ष का एक वीडियो भी सामने आया है। माहौल इतना खौफनाक हो गया था कि अस्पताल स्टाफ को टॉयलेट में छिपना पड़ा।

घटना शनिवार तड़के करीब 4 बजे की है। करीब एक दर्जन नाइजीरियाई हाथों में तलवार, चापड़ और अन्य घातक हथियार लेकर अस्पताल में घुस आए और विरोधी गुट के नाइजीरियाई लोगों पर हमला बोल दिया। उन्होंने अस्पताल में भी तोड़फोड़ की।

#WATCH Firing between two groups in a bar in #Gurugram, 2 injured persons have been hospitalized. Case registered, police investigation on. pic.twitter.com/OIq3nZqu3B