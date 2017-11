बदला नाम: दयाल सिंह कॉलेज को अब बुलाएंगे बंदेमातरम महाविद्यालय

दिल्ली की दयाल सिंह कॉलेज का नाम आखिरकार बदलकर वदेंमातरम महाविद्यालय रख दिया गया है। शुक्रवार को इस नए नाम पर फैसला ले लिया गया। कॉलेज की गर्वनिंग बॉडी ने शुक्रवार को इसका प्रस्ताव पारित किया। गर्वनिंग बॉडी के चेयरमैन अमिताभ सिन्हा ने कहा, इस कॉलेज को पूर्ण कॉलेज का दर्जा दे दिया गया है। हालांकि स्टूडेंट्स ने इसका जमकर विरोध किया लेकिन हमें इस नाम से कोई बेहतर नाम नहीं मिला।

It was passed unanimously. But some started protesting saying that it is not acceptable? Why so? Everybody in this universe is because of his/her mother; if anyone thinks that paying obeisance to mother is not good then that person is a beast, not a human being: Amitabh Sinha pic.twitter.com/A3qRmR2xb3