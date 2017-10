हादसा: इंदिरापुरम में अनियंत्रित कार ने 12 लोगों को रौंदा, एक बच्चे की मौत

इंदिरापुरम के मंगल चौक के पास ज्ञानखंड-चार में शनिवार रात एक अनियंत्रित कार ने 12 लोगों को रौंद दिया। आनन-फानन में घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है।

कनावनी निवासी राकेश इंदिरापुरम में टेंपो चलाता है। राकेश ने बताया कि वह रात करीब 8:30 बचे अभयखंड से चार सवारियों को बैठाकर मंगल चौक आ रहा था। इसी दौरान मंगल चौक के पास पीछे से आ रही वैगन आर कार अचानक अनियंत्रित हो गई। कार ने सड़क किनारे पैदल चल रहे मयंक उपाध्याय, उनकी पत्नी नीलम, बेटा नमन और ज्ञानखंड निवासी मयंक मोहन पांडेय को रौंदते हुए बाइक और टेंपो में टक्कर मार दी। बाइक सवार अभयखंड निवासी दिनेश, उनकी पत्नी संजू, बेटा अक्षित और अक्ष घायल हो गए। वहीं राकेश के टेंपो में सवार 4 महिलाएं घायल हो गई। चोट लगने के बाद राकेश बेहोश हो गया।

Ghaziabad:1 person dead,7 injured after a car rammed into people who were on their way to take part in #Dussehra celebrations in Indirapuram pic.twitter.com/7VgNvs8IND