आरुषि-हेमराज मर्डर केस: जेल से रिहा होने के बाद नूपुर संग ससुराल पहुंचे राजेश तलवार, सास ने उतारी आरती

अपनी ही बेटी आरुषि की हत्या के आरोप में सीबीआई की विशेष अदालत से दी गई उम्रकैद की सजा काट रहे तलवार दंपति हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार को डासना जेल से रिहा हो गए। जेल से निकलने के बाद डॉ. राजेश तलवार और डॉ. नूपुर तलवार शाम को नोएडा के जलवायु विहार पहुंचे। नूपुर के माता-पिता एल-245, सेक्टर-25 में रहते हैं। वहां नूपुर की मां लता चिटनिस ने दोनों की आरती उतारी और किसी से बात किए बिना घर के अंदर चले गए। सोमवार शाम को डॉ. तलवार से मिलने उनके खास दोस्त घर पहुंचे और रात में उनके साथ डिनर किया।

जलवायु विहार में ही रहेंगे

राजेश व नूपुर अभी जलवायु विहार में ही रहेंगे। जिस घर एल-32 में आरुषि की हत्या हुई थी, उसके पास ही एल-245 अवस्थित है। यह राजेश के सास व ससुर का घर है। पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि बाद में दोनों का जो फैसला होगा, उसके मुताबिक वह एनसीआर में कहीं भी रह सकते हैं। हालांकि परिवार के लोगों का कहना है कि माता पिता की खुशी के खातिर दोनों नोएडा में साथ रहेंगे।

