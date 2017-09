खुशखबरीः नवरात्रि पर दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को तोहफा, नौकरी पक्की करेगी AAP सरकार

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सरकारी स्कूलों के गेस्ट टीचर्स को नवरात्रि पर बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया कि दिल्ली के सभी गेस्ट टीचरों की नौकरी पक्की की जाएगी। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली कैबिनेट ने सभी गेस्ट टीचर्स को पक्का करने को मंजूरी दे दी है।



Cabinet clears Bill to regularise all Guest Teachers working in Delhi govt schools. Bill shall be presented in Assembly on 4th October