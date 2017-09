तलाश: नेपाल, राजस्थान,बिहार और यूपी के बाद हनीप्रीत की तलाश में दिल्ली में वकील के घर पहुंची पुलिस

हरियाणा पुलिस डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत इंसा की तलाश में नेपाल, राजस्थान, बिहार और हरियाणा में सर्च ऑपरेशन कर चुकी है लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। बुधवार को दिल्ली पुलिस ने हनीप्रीत की तलाश में उनके वकील प्रदीप आर्य के घर पहुंची है। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली में कई स्थानों पर छापेमारी की थी। आपको बता दें कि गुरमीत को रेप के दो मामलों में दोषी करार दिए जाने के बाद भड़की हिंसा के संबंध में कोर्ट ने हनीप्रीत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है।

Delhi: Police arrives at office of #HoneyPreet's lawyer Pradeep Arya to investigate CCTV footage pic.twitter.com/1uh9IH0Pwi