स्मॉग का प्रकोपः 5 दिनों से बंद दिल्ली-एनसीआर के स्कूल खुले, मास्क लगा पहुंचे बच्चे

दिल्ली-एनसीआर की हवा मे बढ़े प्रदूषण की वजह से बंद कराए गए स्कूल आज से खुल गए। बच्चे आज सुबह-सबुह अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल पहुंचे। हालात में ज्यादा सुधार नहीं होने की वजह से बच्चे मास्क लगाकर पहुंचे। आपको बता दें कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद व फरीदाबाद में प्रदूषण के कारण पांच दिन से स्कूल बंद थे।

वहीं स्कूल के टीचरों का कहना है कि इस समस्या से मिल कर रहना होगा। स्कूल बंद करना कोई समाधान नहीं है।

Schools in #Delhi reopen, after being closed due to severe #smog conditions in the national capital. Students seen wearing masks, teachers 'say collective efforts must be made, closing schools not a solution' pic.twitter.com/Mi1isF5hhM