रावण दहन कार्यक्रम: बोले पीएम मोदी, आज के दिन कुछ कर गुजरने का संकल्प लेें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होने दिल्ली के लील किला मैदान पहुंचे। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह भी राम लीला मैदान पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी अपनी पत्नी के साथ लाल किला मैदान में मौजूद थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि दशहरे के मौके पर कुछ कर गुजरने का संकल्प लें, आज के दिन देश को कुछ ना कुछ योगदान देने का संकल्प करें। 2022 तक हम कुछ सकारात्क करें। पीएम ने कहा कि हमारे हर उत्सव इतिहास से जुड़े हुए हैं।

