केंद्र को झटका: NGT ने कहा, दिल्ली-NCR में नहीं चलेंगे 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली-एनसीआर में पुराने डीजल वाहनों के मुद्दे पर केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के फैसले को वापस लेने की मांग की गई थी। एनजीटी ने केंद्र के आवेदन को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके आदेश को जारी रखा था। ऐसे में केंद्र की मांग को खारिज किया जाता है।

NGT dismisses centre's application seeking modification in its earlier order which imposed a ban on 10 year old diesel vehicles.

जस्टिस स्वतंतर कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र की ओर से इस मामले में दायर किए गए उन दोनों आवेदनों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि वाहनों को उम्र के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। एनजीटी ने आवेदन खारिज करते हुए कहा कि अधिकरण की ओर से दिया गया वह आदेश जारी रहेगा जिसमें 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया जाए। एनजीटी ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार डीजल के 10 साल पुराने वाहनों को दिल्ली-एनसीआर से हटाने के खिलाफ पहले भी दलीलें दी थी जिसे एनजीटी ने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद केंद्र की ओर से आवेदन दायर किया गया था। एनजीटी पूर्व में डीजल के 10 साल पुराने वाहनों को दिल्ली से हटाकर दूसरे जिलों में भेजने का आदेश भी दे चुकी है।

एनजीटी ने कहा कि एक डीजल वाहन 24 पेट्रोल और 40 सीएनजी वाहन के बराबर है। एनजीटी का कहना है कि ऐसे वाहनों को उन जिलों में भेज दिया जाए जहां वाहनों की संख्या कम और प्रदूषण की मात्रा भी कम है। हालांकि कुछ जिले एनजीटी को इस तरह की संख्या की सूची सौंप चुके हैं। इस पीठ में जस्टिस स्वतंत्र कुमार, जावेद रहीम और रघुवेंद्र एस राठौर थे।

क्या था एनजीटी का पुराना आदेश

- एनजीटी ने कहा था कि 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों के पंजीकरण रद्द करने संबंधी आदेश प्रभावपूर्ण तरीके से लागू होने चाहिए।

- पहले 15 साल पुराने डीजल वाहनों को डी-रजिस्टर करना शुरू करें।

- इसके बाद 14, 13,12,11 और फिर 10 साल पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण निरस्त करें।

- सभी निरस्त किए जाने वाले वाहनों को दिल्ली से बाहर के लिए एनओसी दें।

- एनजीटी ने सभी राज्यों को कहा था कि वे खुले वातावरण और जहां गाड़ियों का घनत्व कम हो वैसी जगहों की पहचान कर जल्द से जल्द बताएं। ताकि दिल्ली आरटीओ दिल्ली से बाहर के लिए एनओसी जारी कर सकें।

- 15 साल पुराने डीजल ट्रक जो कि भारत मानक 1 और 2 में शामिल हैं, उन्हें एनओसी न दी जाए। साथ ही इन वाहनों को तत्काल स्क्रैप किया जाए।

- भारी वाहन जिन्हें नेशनल परमिट हासिल है वे दिल्ली -एनसीआर में नहीं आने चाहिए। ट्रांसपोर्ट ठीक करने के लिए दिल्ली सरकार तत्काल उठाए कदम।

- एनजीटी ने प्रेशर हॉर्न और साइलेंसर हटाने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाने को कहा था।