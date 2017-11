OddEven: महिलाओं और 2 व्हीलर्स को नहीं मिलेगी छूट, NGT ने किया राहत देने से इनकार

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के शर्तों साथ ऑड-ईवन योजना लागू करने के लिए दायर पुनर्विचार याचिका आज वापस ले ली। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधिकरण ने दिल्ली सरकार को एक बार फिर फटकार लगाते हुए कई सवाल पूछे। एनजीटी ने शनिवार को ऑड-ईवन योजना को अनुमति देते हुए दोपहिया, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को मिली छूट वापस ले ली थी।

एनजीटी ने एक बार फिर दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि ऑड- ईवन स्कीम के दौरान सिर्फ महिलाओं के लिए बस क्यों नहीं चलाई जा सकती। बता दें कि दिल्ली सरकार ने ऑड ईवन लागू करने से मना करते हुए कहा था कि इससे कानून की स्थिति बिगड़ सकती है और महिला सुरक्षा पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है।



एनजीटी ने कहा कि आखिर आप आदेश में बदलाव क्यों चाहते हैं। क्या आप इसको पर्यावरण के लिए कर रहे हैं या फिर इसका कोई और मक़सद है।

NGT to Delhi government: When reports have stated that two-wheelers are more polluting than four-wheelers, why do you intend to give arbitrary exemptions? Is this a joke? What does one stand to gain from this? #OddEven