दिल्ली:ITO मेट्रो स्टेशन पर लड़की के साथ छेड़खानी और मारपीट-VIDEO

दिल्ली के आईटीओ मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की द्वारा छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट करने की घटना सामने आई है। सोमवार रात 9 बजे के करीब एक युवक लड़की का पीछा करते हुए मेट्रो स्टेशन तक पहुंचा। लड़की सीढ़ियां उतर कर स्टेशन के अंदर जा रही थी, उसी दौरान युवक ने लड़की से छेड़खानी और मारपीट की और स्टेशन से बाहर भाग गया। ये पूरी घटना सीढ़ियों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मेट्रो पुलिस ने यमुना बैंक थाने में छेड़खानी और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को तलाश की जा रही है।

पीड़ित लड़की जर्नलिस्ट है। वो आईटीओ के पास स्थित अपने ऑफिस से घर जाने के लिए निकली पैदल चलते हुए दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर आईटीओ मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर पहुंची। जब वह मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों से उतरकर स्टेशन के अंदर जा रही थी, तभी पीछे से एक लड़का आया और उसने पहले लड़की को जबरन टच किया। लड़की ने विरोध किया तो उसने पीछे से लड़की को जकड़ लिया। लड़की ने शोर मचाया, तो आरोपी उसके साथ मारपीट करने लगा। लड़की उसके चंगुल से छूटने के लिए जोर लगा रही थी। आखिरकार पकड़े जाने से डर से आरोपी ने लड़की को छोड़ दिया। स्टेशन की सीढ़ियों से ही होता हुआ बाहर भाग गया।

